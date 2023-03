Estrima sbarca in Andalusia

Estrima S.p.A., società a capo del gruppo Estrima (il “Gruppo”), produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, comunica di aver concluso un accordo con Ricardo Opaso e Oscar Bustamante, attraverso le loro società partecipate, per la vendita, distribuzione e noleggio di Birò per un periodo di 5 anni in Andalusia. La partnership prevede che Ricardo Opaso e Oscar Bustamante si occuperanno di vendere e gestire il servizio di noleggio nel territorio andaluso, anche attraverso l’apertura di un Birò Hub/Store nel 2023. Gli imprenditori hanno già ordinato 40 veicoli, da consegnare entro il 2023, con la previsione di un’importante crescita dei volumi negli anni a seguire. “Siamo molto contenti di aver concluso un accordo con Ricardo Opaso e Oscar Bustamante, imprenditori con i quali si è subito instaurato un rapporto di reciproca fiducia – racconta il Presidente di Estrima S.p.A., Matteo Maestri – “Lo sbarco in Andalusia si inserisce nel nostro percorso di crescita in Italia e in Europa così come presentato al mercato in fase di IPO e siamo convinti che i risultati saranno positivi, anche grazie al servizio di noleggio in sharing, che già ci sta garantendo ottimi risultati nelle città in cui siamo presenti, come Procida e Peccioli”.