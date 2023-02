Spoticar, chiuso il 2022 con il 28% di vendite in più

Spoticar, il brand globale di Stellantis per i veicoli usati, ha chiuso il 2022 con il 28% di vendite in più rispetto all’anno precedente, e conta di crescere ulteriormente di quasi il 50% nel 2023.

“Il mercato second hand e i servizi collegati si confermano strategici per Stellantis. Se fino a ieri un veicolo usato era un prodotto da ‘piazzare’, oggi è diventato funzionale anche alle vendite del nuovo, per Stellantis e per la rete dei concessionari” afferma Giuseppe Di Mauro, nella foto, Direttore Pre Owned Stellantis in Italia. “Abbiamo chiuso il 2022 in modo molto soddisfacente – aggiunge – con una crescita rispetto all’anno precedente del 28% nonostante il mercato complessivo, di oltre 2 milioni e 725 mila veicoli, abbia avuto un calo del 10% rispetto al 2021. Per il 2023, prevediamo per Spoticar una ulteriore crescita di vendite intorno al 50%”. In Italia, informa una nota, Spoticar offre nella sua vetrina online oltre 11.800 veicoli, tra auto e veicoli commerciali (nel 2022 sono raddoppiati rispetto al 2021) e presso le 236 concessionarie presenti su tutto il territorio (di cui si prevede un’ulteriore crescita nel 2023). A livello europeo, Spoticar è presente in 11 paesi con 2.200 showroom e nel 2022 ha venduto oltre 600.000 veicoli. I Concessionari Spoticar certificano il chilometraggio di ogni singolo veicolo, dopo averlo sottoposto fino a 100 punti di controllo: sicurezza, componenti meccanici, carrozzeria e standard di emissioni. E’ inoltre possibile effettuare test drive prima della consegna.