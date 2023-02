Uno studio suggerisce una terapia contro i disturbi neurologici

Un polimero morbido elettricamente conduttore da impiantare all’interno dei tessuti viventi potrebbe aprire la strada allo sviluppo di terapie mirate per i pazienti con disturbi neurologici. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati dell’Università di Linköping e dell’Università di Lund. Il team, guidato da Xenofon Strakosas, ha ideato un nuovo approccio per la bioelettronica dei tessuti viventi. Testato in alcuni esemplari di pesce zebra, questo sistema si basa sull’impianto di elettrodi nel cervello, nel cuore e nel tessuto organico dell’individuo e potrebbe favorire l’integrazione di circuiti elettronici nel sistema nervoso. “Sarà necessario eseguire le analisi di sicurezza e stabilità – osserva in una prospettiva correlata Sahika Inal, della King Abdullah University of Science and Technology (Kaust) – ma questa strategia mostra che qualunque tessuto vivente può essere trasformato in materia elettronica”. I dispositivi elettronici impiantabili in grado di interfacciarsi con i tessuti neurali biologici offrono un valido approccio allo studio della segnalazione elettrica del sistema nervoso e potrebbero favorire la definizione di nuove strategie terapeutiche per il trattamento di varie malattie e disturbi neurologici. Gli impianti bioelettronici convenzionali, però, spesso richiedono l’uso di substrati elettronici rigidi, incompatibili con i tessuti viventi, associati a lesioni e infiammazioni e a un deterioramento delle prestazioni. I ricercatori hanno sviluppato un complesso miscuglio di precursori molecolari che, se iniettati in un tessuto, utilizzano glucosio e lattato per formare gel polimerici conduttori. Gli elettrodi gel sono quindi cresciuti all’interno del cervello, del cuore e del tessuto muscolare di alcuni pesci zebra. Non sono stati osservati segni di danno tissutale. “Per diversi decenni – afferma Magnus Berggren, dell’Università di Linköping – abbiamo cercato di creare elettronica che imitasse la biologia. In questo cambio di paradigma, la biologia crea direttamente l’elettronica per noi”.

“Quando le sostanze entrano in contatto con il corpo – continua Strakosas – la struttura del gel cambia e lo rende elettricamente conduttivo. Tale approccio permette quindi di creare interfacce adatte alla stimolazione nervosa. I nostri risultati aprono la strada a modi completamente nuovi di pensare alla biologia e all’elettronica. Ci sono ancora molti problemi da risolvere, ma questo studio rappresenta un punto di partenza importante per la ricerca futura”.