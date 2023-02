Primerent parteciperà al BIT di Milano

Primerent, società leader nel noleggio a breve e medio termine di auto di alta gamma, partecipa alla più importante fiera internazionale del turismo in Italia: il BIT. Una vetrina cruciale per presentare il servizio Primerent come attore leader nel segmento del luxury travel. L’evento, che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio 2023, è infatti l’epicentro di tutte le novità e i trend del settore, tra cui il turismo di lusso e esperienziale. Saverio Castellaneta, nella foto, Amministratore Delegato, spiega: “Il turismo high-end è in grande crescita soprattutto in Italia. I viaggiatori cercano sempre di più esperienze personalizzate in grado di dare emozioni uniche, come godersi la straordinaria bellezza dei panorami italiani al volante di un’auto esclusiva. Noi siamo al BIT proprio per mostrare l’eccellenza della nostra offerta: abbiamo una delle più grandi collezioni di modelli e marchi di lusso in Europa e siamo al fianco dei clienti con un servizio che va ben oltre l’esperienza di guida. Primerent è nata nel 2006 con l’intento di perseguire una concezione di mobilità innovativa. La visione dell’azienda è sempre stata quella di garantire un’esperienza unica ed esclusiva e, dopo 15 anni di crescita, è diventata un punto di riferimento nel noleggio a breve e medio termine. L’azienda ha costruito il suo successo intorno ad alcuni pilastri che sono il suo valore aggiunto: Prima di tutto la flotta: oltre 300 vetture selezionate con attenzione tra i modelli più ambiti, tecnologicamente avanzati e riconosciuti a livello internazionale come Porsche, Ferrari, Aston Martin, Land Rover, Lamborghini, Maserati, Mercedes, Audi e BMW. I clienti possono scegliere tra allestimenti, configurazioni e soluzioni personalizzate di altissimo livello. Poi la flessibilità del servizio: Primerent, infatti, segue il cliente in ogni momento, dalla prenotazione del noleggio fino alla riconsegna dell’auto. Ha più di 30 specialist driver a disposizione che si occupano di consegnare e ritirare l’auto dove vuole il cliente, in tutta Italia e diversi Paesi Europei. Il lusso di ricevere il modello scelto nel luogo e nell’orario più comodo è sicuramente il punto di forza del servizio offerto dall’azienda. Una cura per i dettagli che ritroviamo anche nella boutique di Milano in Corso Sempione e nell’allestimento dello stand che Primerent ha realizzato per il BIT. Un vero e proprio salotto comodo ed accogliente pensato per incontrarsi, conoscersi e lasciarsi coinvolgere dallo stile di vita e dall’approccio Primerent. Il design è stato curato da Breda Quaranta, un’azienda che punta sempre alla massima qualità e crea spazi funzionali, inediti e sorprendenti. Per lo stand di Primerent, Breda Quaranta è riuscita a trasferire lo spirito innovativo della società creando un ambiente capace di esprimere raffinata eleganza e una sensazione di ricercatezza e qualità. Una flotta green: protagonista dello stand, infatti, sarà l’Audi e-tron S Sportback, auto full electric, scelta per raffigurare la sostenibilità come lusso essenziale che Primerent vuole assicurare ai suoi clienti. L’azienda, da sempre attenta ai temi ambientali, ha come obiettivo quello di aumentare le auto green della flotta. Oggi il 76% delle auto ha un’elettrificazione ibrida o completamente elettrica ma l’intenzione è quella di raggiungere, in tempi brevi, percentuali molto più alte di veicoli puliti mettendo sul mercato, a partire dalla seconda metà del 2023, i SUV elettrici. Saverio Castellaneta, Amministratore Delegato, conferma “La sostenibilità è uno degli asset più importante per il futuro di Primerent. Le persone sono sempre più attente alle conseguenze delle proprie azioni, soprattutto nel settore del turismo dove il modello è indirizzato a contenere l’impatto dei visitatori sul territorio. Per questo la frontiera da raggiungere è un approccio 100% green alla mobilità.” L’appuntamento è quindi dal 12 al 14 febbraio 2023 allo stand Primerent (A35-A39 padiglione 3) del BIT di Milano per scoprire le strade che il turismo di lusso ed esperienziale hanno intrapreso e scegliere il modo più elegante per percorrerle