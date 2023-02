Una Lancia Fulvia Coupé vince il Rallye Monte-Carlo Historique

Una Lancia Fulvia Coupè Rallye 1.3 S del 1970, guidata dagli svizzeri Claudio Enz e Cristina Seeberger e appartenente alla scuderia Kessel, ha vinto la venticinquesima edizione del Rallye Monte-Carlo Historique, la rievocazione storica del rally su strada più antico del mondo.

Lancia è ancora oggi il marchio più vincente nella storia dei Rally con ben 15 titoli mondiali, tra Piloti e Costruttori con modelli leggendari, come Fulvia, Stratos, 037 e Delta, che negli anni Settanta e Ottanta, dominavano i rally internazionali.

Affascinante la storia della Fulvia Coupé, una delle vetture più iconiche del marchio che sta ispirando il design dei modelli futuri, forte soprattutto del suo eclettismo che ne fa un modello aggressivo e vincente, nella sua versione da corsa, e al contempo una coupé stradale elegante e dagli interni accoglienti.

La storia della Fulvia inizia nel 1965, quando debutta al salone di Ginevra come un’elegante vettura compatta che, rispetto alla berlina introdotta nel 1963, mostra una linea più agile e sportiva, una configurazione a 2 posti più 2, un abitacolo luminoso, ampie vetrature e parabrezza e lunotto inclinati.

La Fulvia Coupé prende ispirazione dalle linee dei motoscafi Riva, con il frontale slanciato e la coda dal taglio netto. Al suo esordio conquista pubblico e critica per via del classico abitacolo “a torretta”, caratterizzato dall’ampia superficie vetrata e sottili montanti per un’ottima visibilità esterna. L’interno è al contempo sportivo e molto elegante, con il cruscotto e il volante in legno, oltre a vantare una strumentazione completa dove spiccano il contachilometri ed il contagiri tondi.

Il suo debutto nel mondo delle corse avviene al Tour de Corse nel 1965. È l’inizio di una lunga avventura sportiva, che vedrà la Fulvia nel 1966 in versione HF (High Fidelity, nome della Squadra Corse Lancia). Nel 1967 viene presentata la nuova versione 1.3 e nel 1968 la 1.6, che consacra definitivamente la Fulvia nel panorama sportivo internazionale. Nel 1972 la Lancia entra nella leggenda con la Lancia Fulvia HF 1600, con il numero di gara 14, che vinse il Rally di Montecarlo con l’equipaggio Munari-Mannucci, sbaragliando una concorrenza agguerrita.

La 25° edizione del Rallye Monte-Carlo Historique si è svolta dal 27 gennaio al 1° febbraio, con la partecipazione di 19 vetture Lancia, appartenenti a clienti privati. L’edizione, come di consueto, è riservata alle vetture d’epoca che hanno partecipato ad almeno un Rally Automobile Monte-Carlo entro il 1983. Con oltre 200 vetture partecipanti, tante le tappe di partenza tra cui Oslo, Londra, Bad Homburg e Reims, oltre a Torino dove veniva esposta per l’occasione, un’iconica Lancia Rally 037, della collezione storica di Stellantis.