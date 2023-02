Growens annuncia la cessione del business Email Service Provider al Gruppo TeamSystem per un controvalore di 70 mln

Growens S.p.A. – GROW, società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies, comunica che in data 2 febbraio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la sottoscrizione (“signing”) di un accordo vincolante (l’”Accordo”) per la cessione del ramo d’azienda di Growens relativo alla business unit MailUp e delle partecipazioni detenute in Contactlab S.p.A., Acumbamail S.L., MailUp Nordics A/S e la sua controllata Globase International A.p.S. (collettivamente, le attività di “Email Service Provider”) a TeamSystem S.p.A. (“TeamSystem” o l’”Acquirente”) per un controvalore complessivo pari a 70 milioni di Euro su base cash/debt free (l’”Operazione”). Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 9 marzo 2023 per l’approvazione dell’Operazione e della conseguente modifica statutaria dell’oggetto sociale di Growens. Con riguardo a quest’ultima delibera, agli azionisti che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione di tale modifica statutaria 2 spetterà il diritto di recesso. Il Consiglio di Amministrazione ha determinato in 4,39 Euro per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società. L’Operazione si inserisce nel più ampio piano di sviluppo del gruppo di cui Growens è a capo (il “Gruppo”), rappresentando a giudizio del management un’occasione di valorizzazione del business storico, a fronte di un corrispettivo sostanziale, che permetterà a Growens di disporre di una ingente iniezione di liquidità, aumentare la propria dimensione e la propria capitalizzazione, anche attraverso il rinnovato focus dedicato alle aree di attività del Gruppo più promettenti e a maggiore crescita, in particolare la business unit BEE, nonché generare un ritorno per gli stakeholder. Matteo Monfredini, Presidente e fondatore di Growens, ha dichiarato “La cessione delle attività di Email Service Provider rappresenta un importante riconoscimento del valore che abbiamo creato nel settore. Confidiamo che il mercato ora non solo sappia leggere in modo chiaro il nostro posizionamento e la nostra solidità finanziaria, ma anche le prospettive di un importante investimento nei business a più rapida crescita, frutto delle attività di sviluppo interne al Gruppo”. Nazzareno Gorni, Amministratore Delegato e fondatore di Growens, ha dichiarato “La parola chiave dell’Operazione è accelerazione. Per Growens, questo si manifesta nella possibilità di allocare il capitale nel modo più efficiente, apprezzando il valore creato nelle diverse business unit e garantendoci le risorse per accelerare lo sviluppo di BEE per i prossimi anni. I business inseriti nel gruppo TeamSystem, dal canto loro, potranno beneficiare di fattori di accelerazione altrettanto significativi.”