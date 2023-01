Nasce Cyberoo Docetz S.r.l.

Cyberoo S.p.A., PMI innovativa quotata sul mercato EGM di Borsa Italiana, specializzata in cyber security per le imprese, comunica di aver rilevato il restante 49% di Cyber Division S.r.l., azienda novarese specializzata nelle attività di Vulnerability Assessment, Penetration Test ed Ethical Hacking oltre a quelle di Incident Response, della quale, in data 27 luglio del 2021, aveva acquisito il 51%. Contestualmente all’acquisizione la società è stata ridenominata “Cyberoo Docetz S.r.l.”. La decisione di effettuare questa operazione risiede nel desiderio di Cyberoo, di velocizzare la crescita strutturale per dare sempre maggior risposta alle attività in ambito di cyber security e consulenza aziendale. Cyberoo Docetz S.r.l. sarà strutturata in differenti business unit delle quali la prima, sarà specializzata nelle attività di “Incident Response” e di consulenza volte alla definizione di incident response plan, in grado di dare risposta anche a diversi incident contemporanei. A questa saranno affiancate le attività di una seconda business unit, quella di “Cyber Security e Risk Assessment”, che fornirà supporto alla rete di rivenditori del gruppo e alle aziende già dotate di un MDR Cyberoo, al fine di ottimizzarne l’impiego e ridurre ulteriormente il rischio residuo “di attacco”, migliorando costantemente la postura di sicurezza aziendale. Cyberoo Docetz comprenderà anche una terza business unit, dedicata alla “Compliance”, specializzata nella consulenza per tutto quanto attiene le necessità delle aziende di dotarsi di sistemi di protezione certificati secondo lo standard ISO 27001, esigenza sempre più richiesta dal mercato e dalla quale potranno essere colte nuove importanti opportunità di crescita, grazie alle competenze interne sviluppate da Cyberoo in questo specifico campo. “La nascita di Cyberoo Docetz, con la quale avviamo il 2023, rappresenta una nuova importante tappa di un percorso che ci vede sempre più protagonisti nel settore della sicurezza informatica – ha dichiarato Veronica Leonardi, nella foto, Executive Board Member e CMO di Cyberoo – grazie soprattutto all’eccellenza raggiunta in specifici segmenti come nel caso dell’MDR e alla qualità dei nostri servizi, sulla quale continueremo a puntare anche in futuro, affiancando una struttura di consulenza specializzata che opererà a livello nazionale con i più elevati standard qualitativi”.