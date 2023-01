Leonardo, prossimamente partirà il corso di formazione sui temi della sicurezza informatica

Formare le menti al lavoro del futuro e dare un’opportunità concreta agli studenti che si stanno per affacciare al mondo delle professioni, in un settore dell’Information & communication technology (Ict) considerato in piena espansione, quello della Cybersecurity. È lo scopo di “CyberX – Mind4Future”, il nuovo programma di formazione evoluta ed esperienziale sui temi della sicurezza informatica organizzato da Cyber4.0 e Leonardo Spa, nella foto il presidente Luciano Carta, in collaborazione con le università partner del Centro di competenza nazionale ad alta specializzazione per la cybersecurity, con sede a Roma. L’iniziativa è aperta agli studenti degli stessi atenei aderenti all’associazione Cyber 4.0: Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, LUISS Guido Carli, Campus Biomedico, Tuscia, Cassino e Lazio Meridionale, L’Aquila. In particolare, si rivolge agli iscritti dei corsi di laurea triennale e magistrale nei settori dell’informazione, dell’ingegneria industriale e dell’informazione, nonché delle lauree in matematica, fisica, data science, management and computer science. L’accesso a numero chiuso è vincolato alla selezione dei candidati, che dovranno effettuare online la domanda di partecipazione, entro le 23.59 di mercoledì, 25 gennaio. L’accelerazione della transizione digitale in corso negli ultimi anni ha reso sempre più urgente la necessità di proteggere le reti informatiche, che agli occhi degli attori malevoli della cybersfera offrono superfici di possibile attacco in continua estensione. A livello mondiale l’80% delle organizzazioni ha subito uno o più attacchi informatici attribuibili a una mancanza di competenze e/o consapevolezza in materia di cybersecurity. Lo skill-gap in ambito cyber è di oltre 3,43 milioni di posizioni a livello globale nel 2022, destinato ad aumentare del 26,2% annualmente, e di oltre 317 mila posizioni nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa), con un aumento atteso del 59,3% annuo.

CyberX – Mind4Future rappresenta un’opportunità per gli studenti di accrescere le competenze, sperimentare soluzioni tecnologiche di frontiera e conoscere un contesto aziendale di punta nel settore della cybersecurity, come Leonardo Spa, azienda leader nei settori dell’aerospazio, difesa e sicurezza, partecipata dal ministero dell’Economia e delle finanze. Il programma di formazione affronterà argomenti chiave come la protezione delle reti di calcolatori e dei sistemi, l’analisi del codice binario, la crittografia e molto altro, con l’obiettivo di offrire conoscenze indispensabili per la difesa delle moderne infrastrutture Ict, attraverso lezioni e laboratori a tema. Non solo. Una parte del percorso sarà dedicata allo sviluppo delle competenze trasversali (“soft-skills”), coinvolgendo gli studenti in attività su piattaforme ispirate a tecniche di gaming, all’interno di realtà virtualizzate e immersive. È il caso per esempio di “Capture The Flag (CTF)”, un gioco per misurare le competenze acquisite attraverso una serie di domande a complessità crescente sui temi della cybersecurity, oppure “Cyber Range”, una sfida dove i partecipanti dovranno difendere un’infrastruttura cyber-fisica dagli attacchi lanciati da un gruppo di specialisti, ethical hacker in un ambiente virtualizzato realistico. Le lezioni inizieranno a febbraio, tenute da professori universitari ed esperti aziendali, in modalità ibrida e con sessioni presso ciascuna università. Le sessioni di training esperienziale si terranno invece presso Leonardo, con il supporto in particolare della divisione “Cyber & Security Solutions”. Il percorso formativo giungerà al termine in aprile e la conclusione sarà caratterizzata da un contest che riserverà ai dieci migliori classificati altrettante borse di studio, per un importo dai mille ai 5mila euro ciascuna e istituite su fondi erogati da Leonardo.

Cyber X – Mind4Future verrà presentato giovedì 19 gennaio alle 15, presso il Tecnopolo Tiburtino in Via Ardito Desio 60, Roma. L’evento si terrà con la partecipazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, rappresentata da Paolo Atzeni, direttore responsabile per la formazione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, oltre al contributo di Vittorio Calaprice, rappresentante della Commissione Europea in Italia.