FOPE, ricavi a 62,2 mln

FOPE (FPE:IM), azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su Euronext Growth Milan, comunica che l’esercizio 2022 si chiude con ricavi netti consolidati pari a Euro 62,2 milioni. Il dato, che registra una crescita di Euro 21,9 milioni, pari a +54,2%, rispetto allo stesso periodo del 2021, è particolarmente significativo se confrontato anche con i ricavi netti consolidati del 2019 prepandemia, pari a Euro 35,5 milioni, rispetto ai quali la crescita si attesta a +77,8%. Diego Nardin, nella foto, Amministratore Delegato di FOPE: “Un ottimo risultato che conferma la validità delle strategie di sviluppo sui mercati e di consolidamento dell’affermazione del brand che stiamo perseguendo. Tutti i Paesi dove siamo presenti hanno registrato una crescita, sia i mercati internazionali per noi più solidi, sia gli emergenti e l’Italia, per la quale il risultato è stato particolarmente significativo e di soddisfazione. Vediamo con positività lo sviluppo del business per il 2023 con budget di vendita prudenti ma in crescita, nonostante il contesto economico a livello internazionale e la permanenza di fattori critici presentino ambiti di incertezza. La specificità dell’offerta Fope e le indicazioni previsionali sul potenziale andamento del business del segmento luxury nel quale operiamo ritengo confortino le stime positive.”