Wienerberger annuncia la firma di un accordo di acquisizione di attività chiave selezionate di Terreal

Il Gruppo Wienerberger, fornitore leader di materiali da costruzione sostenibili e soluzioni per le infrastrutture, annuncia la firma di un accordo di acquisizione di attività chiave selezionate di Terreal dagli azionisti di questa società.

La portata dell’operazione includerebbe le attività Terreal in Francia, Italia, Spagna e USA, e le attività in Germania e Benelux di Creaton, acquisita da Terreal nel 2020, per un totale di quasi 3.000 dipendenti. La transazione comporterebbe un’espansione di 29 siti produttivi per Wienerberger. A livello Italia Terreal, anche attraverso i marchi San Marco e Pica, è attiva con tre stabilimenti produttivi e offre su tutto il territorio nazionale un’ampia gamma di soluzioni per coperture e facciate. L’acquisizione delle attività Terreal, che si avviano a generare entrate annuali per circa 740 milioni di euro nel 2022, costituirebbe un’importante integrazione per le operazioni Wienerberger, in particolare in vista dei nuovi progetti ambientali europei per quanto riguarda l’efficienza energetica degli edifici e la riduzione della domanda di elettricità. Inoltre, Terreal vanta stabilimenti all’avanguardia, incluso il centro di ricerca e sviluppo di Castelnaudary e anche in Germania.

Per Wienerberger l’acquisizione di Terreal sarebbe complementare alle attività esistenti ed offrirebbe opportunità di crescita uniche, permettendo alla società di consolidare ulteriormente la propria posizione pionieristica nei settori di innovazione e decarbonizzazione.

Commentando l’acquisizione, Heimo Scheuch, nella foto, Presidente del Consiglio di Amministrazione Wienerberger, afferma: “La ristrutturazione dell’obsoleto patrimonio immobiliare europeo è un passo essenziale per raggiungere la neutralità climatica. Per Wienerberger questo settore d’attività racchiude un enorme potenziale di crescita a cui attingere nei prossimi anni, in particolare nel segmento della costruzione di tetti, comprese le soluzioni per generare energia solare e per la gestione idrica. L’acquisizione di Terreal raddoppierebbe le nostre vendite nel settore delle coperture per tetti con l’obiettivo di raggiungere 75 milioni di m2 all’anno e dunque costituirebbe un ideale ulteriore passo nell’implementazione della nostra strategia di crescita e creazione di valore. Con il portfolio Terreal, perfettamente complementare alla nostra gamma di prodotti, miglioreremmo ulteriormente la nostra capacità di produrre soluzioni d’eccellenza. Allo stesso tempo, il nostro posizionamento nel settore delle ristrutturazioni e delle manutenzioni migliorerebbe notevolmente. Grazie alla nostra comune attenzione per sostenibilità, soluzioni innovative e modelli di business digitali, l’installazione delle nostre soluzioni comporterebbe la riduzione di 225.000 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno. Inoltre forniremmo sinergie sostenibili combinando le nostre tecnologie e i nostri stabilimenti di produzione ed espandendo la nostra gamma di prodotti per tetti a falda, includendo isolamento e accessori. Creando il primo vero esperto in Europa per tetti a falda con l’integrazione di soluzioni idriche, per l’energia solare e non solo, Wienerberger costruirebbe una solida piattaforma per la crescita futura.”

Laurent Musy, CEO del Gruppo Terreal, ha aggiunto: “Nel corso degli ultimi anni Terreal ha implementato con successo una strategia di crescita sostenibile, grazie all’impegno dei nostri team e al sostegno di clienti, comunità e azionisti, che desidero ringraziare. Il successo dell’acquisizione e integrazione di Creaton in Germania ed Europa orientale è stato un momento culminante molto positivo. In un’epoca di sfide senza precedenti associate agli alti prezzi dell’energia e un’ancora più urgente necessità di decarbonizzazione della nostra industria e dell’edilizia in generale, la fusione con Wienerberger ci permetterebbe di accelerare il nostro percorso grazie alla condivisione delle migliori prassi e a investimenti, innovazione e digitalizzazione. Wienerberger è una società europea altamente rinomata a livello mondiale, con approfondite competenze nel settore dei laterizi e delle tegole in terracotta. Trarrebbe un chiaro beneficio dalla complementarità del nostro footprint industriale e dall’aggiunta di marchi, asset e capacità produttive Terreal/Creaton, con soluzioni per energia solare e tetti a falde. Wienerberger vanta un progetto industriale e commerciale ambizioso, che garantirà la crescita sostenibile delle nostre attività. I nostri colleghi in Austria, Polonia e Ungheria resterebbero sotto la proprietà dei nostri attuali azionisti, e continueremmo a sostenerli durante la fase di transizione”.

Con l’acquisizione di Terreal, Wienerberger intraprenderebbe il suo maggiore passo ad oggi nel quadro della sua strategia di creazione di valore, che si basa su ambiziosi criteri ESG e si concentra sullo sviluppo di prodotti e soluzioni sostenibili. Con questo obiettivo, la società ha effettuato un completo riposizionamento strategico nel corso degli ultimi dieci anni, evolvendosi in un fornitore di una gamma completa di soluzioni per ristrutturazioni, nuove costruzioni e gestione idrica efficienti dal punto di vista energetico. La combinazione di prodotti innovativi, competenze ingegneristiche e modelli di distribuzione basati su partnership durature e integrate in tutta Europa consolida la rete commerciale Wienerberger e al contempo accelera il raggiungimento degli obiettivi ambientali che la società si è imposta.