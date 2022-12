A2A e Koelliker insieme per favorire la diffusione della mobilità elettrica in Italia

A2A E-Mobility, società del gruppo A2A (nella foto, l’a. d. Renato Mazzoncini) che sviluppa prodotti e servizi di mobilità per l’elettrificazione delle flotte aziendali, e Koelliker, gruppo italiano leader nell’importazione e vendita di automobili, hanno siglato una partnership con l’obiettivo di favorire la diffusione della mobilità elettrica in tutta Italia. L’accordo prevede di proporre alle aziende e agli utenti privati veicoli distribuiti dal gruppo Koelliker – mezzi elettrici, commerciali e per il trasporto passeggeri – unitamente a prodotti e servizi A2A per la ricarica e per la fornitura di energia elettrica, attraverso un’offerta integrata per i dipendenti usufruibile direttamente da casa, in azienda e su strada. Questo accordo – si legge in una nota – conferma l’impegno di A2A e di Koelliker per garantire soluzioni concrete per una mobilità sostenibile alla portata di tutti, nell’ottica della creazione di un vero e proprio ecosistema elettrico.“La nostra collaborazione con A2A sancisce un ulteriore tassello per accelerare il processo di transizione alla mobilità elettrica nel nostro Paese. Con questa intesa desideriamo supportare e accompagnare coloro che decidono di optare per una scelta di mobilità sostenibile, assicurando una customer experience fluida e serena”, ha dichiarato Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & Ceo del gruppo Koelliker. “Il nostro obiettivo è quello di diventare il partner delle aziende per la mobilità elettrica e l’accordo con Koelliker va esattamente in questa direzione. Integrare veicoli a zero emissioni e prodotti per la ricarica di energia è fondamentale per una esperienza d’uso della mobilità elettrica ancora più semplice, accompagnando le persone e le imprese nel percorso di transizione energetica e decarbonizzazione”, ha commentato Fabio Pressi, Presidente e Amministratore Delegato di A2A E-Mobility.