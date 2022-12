Iscc Fintech predispone un piano welfare per i propri dipendenti

Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A., società attiva in Italia nel settore dell’acquisto di portafogli c.dd. granulari di crediti non performing loan (altrimenti detti crediti NPL) da parte di istituzioni finanziarie, società regolamentate di erogazione di beni o servizi (telefonia, gas, luce), special purpose vehicles e società finanziarie ex art. 106 T.U.B. e nell’attività di gestione e recupero degli stessi (attività di c.d. “Credit Management”), rende noto che, in occasione delle festività natalizie, mette a disposizione un piano di welfare aziendale che permette ai propri dipendenti di ricevere il premio sociale sotto forma di buoni spesa, buoni benzina, buoni bolletta.

Nunzio Chiolo, nella foto, Presidente di ISCC Fintech: “Ringraziare tutto lo staff di ISCC Fintech in questo modo è la cosa giusta da fare. Sono orgoglioso e mi ritengo fortunato di lavorare con un gruppo di persone coeso e partecipativo. Il loro impegno ha permesso a ISCC Finte- ch di crescere velocemente in pochi mesi, raggiungendo lo status di società quotata su Eu- ronext Growth Milan, con nuovi obiettivi da raggiungere con costanza e dedizione tutti i giorni, tutto questo preservando l’attenzione per il work life balance. A tutti loro va il rin- graziamento da parte mia e di tutto il Consiglio di Amministrazione”.