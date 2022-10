Labomar tra le  50 PMI di eccellenza del settore chimico e farmaceutico italiano

Labomar è tra le 50 PMI di eccellenza del settore chimico e farmaceutico italiano.

La ricerca condotta da Caterina Della Torre, project leader ricerca Top Italian Companies 2022 e partner Special Affairs, ha analizzato i bilanci 2020 e 2021 delle aziende del settore, individuando le più performanti e quelle a più alto tasso di crescita. Labomar risulta così tra le realtà virtuose, che hanno saputo fare la differenza superando con determinazione le sfide del Covid.

Invitato a intervenire all’evento di presentazione della ricerca, organizzato da L’Economia del Corriere della Sera e ItalyPost, Walter Bertin (nella foto) – AD e Presidente di Labomar – ha raccontato la nascita e il percorso di crescita di Labomar, ponendo l’accento sull’evoluzione in oltre vent’anni di attività, l’opportunità di espansone per linee esterne con la quotazione in borsa e le strategie industriali messe in atto come Gruppo.

Non ultimo l’accenno al percorso realizzato in ambito sostenibilità , che riflette la visione del futuro dell’azienda. Un futuro basato su valori, ideali e aspirazioni in uno scenario che è parte integrante della comunità sociale e del territorio in cui Labomar opera.