SCK Group, approvato l’aggiornamento del Piano Industriale 2022-2024

Il Consiglio di Amministrazione di SCK Group – quotato sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. tramite Sciuker Frames S.p.A., che ha costituito il primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy – riunitosi il 25 ottobre 2022 sotto la presidenza di Marco Cipriano, nella foto, ha esaminato ed approvato l’aggiornamento del Piano Industriale 2022-2024 presentato alla comunità finanziaria. “Le abitazioni restano il principale attore delle emissioni di CO2 in atmosfera, tuttavia tutte le ricerche di mercato individuano un contesto molto cambiato rispetto all’anno scorso; in Italia, in un anno, è stato efficientato appena l’1% dell’enorme patrimonio abitativo inquinante, pari a oltre 25 milioni di abitazioni, ma la sensibilità degli individui rispetto al vivere green si conferma totalmente trasformata con oltre il 40% della popolazione che è intenzionata a riqualificare energeticamente la propria abitazione nei prossimi 3-5 anni. Tale sensibilità è amplificata dall’innalzamento dei costi energetici che impattano mediamente per oltre 500 euro di bollette in più che vengono pagate ogni mese da una famiglia media; per famiglie numerose che vivono in luoghi molto caldi o molto freddi tale importo può arrivare anche a 1.000 euro al mese. La Commissione Europea sta contribuendo a tale variazione di sensibilità in quanto gli Stati membri dovranno implementare politiche che favoriscano una transizione energetica residenziale veloce e, inoltre, dal 2030 non si potranno vendere o affittare case nelle classi energetiche basse. Questo significa che i deal immobiliari dei prossimi anni inizieranno ad essere letti tenendo in considerazione la classe energetica e non solo location e prezzo al metro quadro”, commenta Marco Cipriano, Amministratore Delegato e Presidente di SCK Group. “La nostra visione si sta pertanto realizzando e questo update riflette esattamente tale rinnovata forza nel mega trend che avevamo letto in anticipo. SCK Group sarà un punto di rifermento del mercato italiano nei prossimi anni, affermandosi sempre di più come Energy Saving Company per quanto farà risparmiare di energia e quindi emissioni di CO2 e ciò implica che aiuteremo le famiglie italiane a risparmiare sulle bollette oltre che a farle vivere in un mondo migliore”. Il Gruppo intende proseguire il proprio percorso di crescita seguendo due direttrici: lo sviluppo delle attività industriali, puntando sia alla crescita della capacità produttiva e dei volumi di vendita sia all’efficientamento produttivo di tutte le tre società industriali del Gruppo (Sciuker Frames, GC Infissi e Teknika) – l’ampliamento e l’affermazione delle attività di progettazione green e di coordinamento delle opere di riqualificazione energetica sugli edifici residenziali effettuate dalla controllata Ecospace. Il percorso di crescita si innesta in un contesto di mercato che si conferma ideale rispetto all’attuale assetto di SCK Group e alle politiche di espansione delineate a partire dal 2020; infatti, la visione sottostante la strategia del Gruppo, trova sempre più affermazione nelle ricerche di mercato che attestano una sempre maggiore sensibilità degli individui a vivere in una casa ad impatto ambientale basso e anche il contesto regolamentare converge nel definire norme che indirizzano ad effettuare in uno scenario di medio periodo opere di riqualificazione energetica delle abitazioni. La crescita di SCK Group si basa, in particolare, investimenti per oltre € 40 Mln in crescita organica tra il 2022 e il 2024 (rispetto ai € 27,6 Mln previsti nella precedente versione del piano per gli stessi anni) mediante l’ampliamento della produzione e l’allargamento della gamma prodotti per affermarsi come il primo polo italiano degli infissi e delle schermature solari dal design Made in Italy. Implementazione della strategia commerciale attraverso il rafforzamento di tutti i canali commerciali, incluso l’ampliamento degli SCK finestre store. Operazioni di M&A strategiche valutate in arco piano al fine di consolidare la presenza nel mercato di riferimento oltre che accelerare il percorso di crescita organica. Si riportano di seguito i principali target del Piano Industriale: valore della produzione pari a: – € 175 Mln nel 2022, in aumento del 14% rispetto al precedente forecast (€ 153 Mln) – € 224 Mln nel 2023, incrementato del 9% rispetto al precedente forecast (€ 205 Mln) – € 278,8 Mln nel 2024, innalzato del 20% rispetto al precedente forecast (€ 231,9 Mln). EBITDA pari a: – € 42,5 Mln nel 2022, in aumento del 10% rispetto al precedente forecast (€ 38,1 Mln) – € 55,4 Mln nel 2023, incrementato del 5% rispetto al precedente forecast (€ 52,8 Mln) – € 70 Mln nel 2024, innalzato del 17% rispetto al precedente forecast (€ 58,2 Mln). PFN (cash positive) pari a: – € 14,3 Mln nel 2022, in aumento del 13% rispetto al precedente forecast (€ 12,6 Mln) oltre ad essere stati distribuiti € 6M di dividendi nel 2022 – € 48 Mln nel 2023, incrementato del 25% rispetto al precedente forecast (€ 38,4 Mln) – € 82 Mln nel 2024, innalzato del 23% rispetto al precedente forecast (€ 67,5 Mln).