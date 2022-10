“Raspelli Magazine” continua a raccontare le eccellenze italiane

(di Tiziano Rapanà) Se ci fosse una Raspellilandia, le golosità vivrebbero felici. Me la immagino come un giardino dell’eden del buon gusto, dove c’è spazio per tutte le golosità. Un posto felice, dove tutti possono prosperare allo strato brado. Ahimè non c’è un posto che rispecchi l’immagine culturale e intellettuale di Edoardo Raspelli (nella foto, con Isabella Saladino). non c’è un presidio permanente che tuteli costantemente tutte le leccornìe note e sconosciute. Ma c’è una rivista che le racconta e parla anche del suo fondatore e dominus indiscusso. Raspelli Magazine è il titolo della rivista che spiega e descrive il Raspelli-mondo, tra ristoranti recensiti ed eventi partecipati. La rivista si trova solo online e gratuitamente. In 96 pagine si concentra un mondo vivace, giornalisticamente seducente, che guarda al lettore comune senza scadere nell’orrido popolaresco. Raspelli è il sigillo di qualità che garantisce un giornalismo attento alla forma e al contenuto. In questo numero troverete cinque recensioni di ristoranti. Ben tre rappresentano l’eccellenza della bella Mantova (Grifone Bianco, Cento Rampini e Il Cigno), il resto a Ferrara (Noemi) e Portomaggiore (Le Occare, La Chiocciola). Arriva, poi, il turno degli eventi. Sono tanti, non posso citarli tutti. Mi piace menzionare l’evento di solidarietà che ha visto di nuovo insieme, ad Asti, Raspelli ed Al Bano. Questi due maestri della terra che l’hanno raccontata nei settori che hanno frequentato, non si sottraggono mai al virtuoso esercizio del bene. E quando possono partecipano, si donano, a momenti di beneficienza. Nella rivista non mancano gli articoli dei quotidiani e settimanali che raccontano la gesta del cronista della gastronomia. Come sempre, il gran finale è riservato alle rubriche sugli animali di Maura Anastasia. L’autunno raspelliano è pieno di impegni, prodigo com’è di donare energia all’obiettivo massimo di divulgare l’eccellenza, la bellezza in cucina, la bontà vera. Così, domenica 6 novembre, Raspelli sarà l’ospite d’onore del FerraraFoodFest, con due appuntamenti importanti dedicati alla valorizzazione dei prodotti locali.

