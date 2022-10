Il Castello di Lunghezza si prepara a festeggiare Halloween

Una porta segreta tra i cunicoli dei sotterranei del Castello di Lunghezza. E’ la scoperta sorprendente fatta, dopo secoli, da Riccardo Bernardini, fondatore del parco Fantastico Mondo del Fantastico, luogo dell’immaginario per eccellenza da anni presente presso l’antico maniero, che sarà aperta al pubblico in occasione dell’apertura dell’evento “Aspettando Halloween” che si svolgerà il 23 ottobre 2022. I sotterranei del Castello, i cui primi insediamenti risalgono all’età Paleolitica e a quella del bronzo, sono stati chiusi per diverso tempo e quindi esplorarli sarà per tutti una esperienza affascinante, soprattutto perché a guidare bambini e famiglie sarà eccezionalmente il Conte Dracula, il celebre personaggio nato dalla fervida fantasia di Bram Stoker nel 1897 ed ispirato alla figura storica di Vlad III di Valacchia, che nel tempo è stato oggetto di numerosi film, cartoon, fumetti. Tra miti e leggende l’evento “Aspettando Halloween” si preannuncia avvolto da mistero e magia con la possibilità di visitare l’ingresso dell’autentico passaggio che conduceva in altri punti del Castello e che all’epoca veniva utilizzato come via di fuga durante l’attacco dei nemici. Una giornata speciale, spensierata, divertente, nella quale i visitatori potranno avere anche il privilegio di degustare “Draculino”, l’unica bevanda al dente della storia e trascorrere poi la domenica con i numerosi personaggi del Fantastico Mondo, tra fate, principesse, supereroi, sempre presenti con i vari appuntamenti, spettacoli musicali e show da fiaba. Grande attesa poi il 30 ottobre e 1 novembre per l’arrivo di streghette, mostri, zombie e fantasmi che popoleranno il Castello per un Halloween da brividi!