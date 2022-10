In Poste primo webinar sul “Risparmio e gli Investimenti”

In occasione del mese dell’educazione finanziaria, si è tenuto il webinar sulla tematica “Il Risparmio e gli Investimenti, organizzato da Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) durante la Settimana mondiale dell’investitore. Si tratta del primo evento online di un denso calendario che prevede altri 6 incontri online, oltre un evento in presenza, con l’obiettivo di migliorare le conoscenze dei cittadini in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale per aumentarne la consapevolezza di fronte a decisioni economiche e di investimento. Più in dettaglio, nel corso degli eventi si parlerà di come raggiungere il benessere finanziario attraverso una gestione efficace del budget familiare, dei propri risparmi ed investimenti, attraverso la protezione dei propri cari, dei beni e del patrimonio e anche con il mantenimento di un reddito adeguato al proprio tenore di vita anche durante la pensione. Da ultimo, con una corretta ed oculata pianificazione dei propri lasciti. I webinar, tenuti dal Team di esperti di Educazione Finanziaria della Corporate University di Poste Italiane, hanno durata di circa 40 minuti, sono gratuiti e aperti a tutti i cittadini. Il calendario completo degli appuntamenti del “Mese dell’educazione finanziaria”, è disponibile sul portale dell’iniziativa “Quello che conta” e sul sito di Educazione Finanziaria di Poste Italiane (https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi) dove sarà possibile iscrivere la propria partecipazione agli eventi.

Le attività in Poste Italiane

In Poste Italiane, le iniziative dedicate ai temi del risparmio e degli investimenti si svolgono tutto l’anno ma in ottobre, in occasione del mese dell’Educazione Finanziaria, gli eventi si susseguono più fittamente. Dopo quello di ieri, seguono altri webinar: 11 e 18 ottobre doppio incontro su “Il passaggio generazionale”, 13 ottobre “La gestione del credito”; il 19 ottobre per la giornata della educazione assicurativa due incontri on line sul tema “La protezione”. Sempre il 19 ottobre è in programma un evento in presenza presso l’ufficio postale di Roma San Silvestro, con il coinvolgimento di circa 25 partecipanti. Infine, per la settimana dell’educazione previdenziale, prevista dal 24 al 30 ottobre, altri due webinar sul tema: il 25 sul tema “la Previdenza” e il 27 ottobre si terrà invece un convegno web di educazione finanziaria dal titolo: “Il sistema previdenziale e le forme di previdenza complementare”, in collaborazione con Poste Vita.

Il Comitato organizzatore

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria è stato istituito nel 2017 con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con quello dello sviluppo economico. È composto da 11 membri presieduti da un Direttore, attualmente la Prof.ssa Annamaria Lusardi. Compito del Comitato è di organizzare iniziative ed eventi, gratuiti e di qualità, senza fini commerciali, per accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari. Conoscenze indispensabili per la serenità del presente e del futuro.

Ernesto Taccone, tgposte.poste.it