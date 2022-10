Roma, ACEA sostiene la mostra su Van Gogh a Palazzo Bonaparte

Il Gruppo ACEA, che collabora con le più prestigiose istituzioni culturali della Capitale in cui opera da più di 110 anni, sostiene la mostra su Van Gogh organizzata a Palazzo Bonaparte, che si svolgerà dall’8 ottobre fino al 26 marzo in occasione dei 170 anni dalla nascita del grande artista olandese, avvenuta il 30 marzo 1853. Si tratta della mostra più attesa dell’anno, costruita attraverso un percorso di 50 opere, tutte provenienti dal prestigioso Museo Kröller Müller di Otterlo, che ricostruisce la vicenda umana e artistica di Van Gogh per celebrare il suo genio artistico e la sua grandezza universale. “Consapevole del ruolo che la cultura può svolgere come strumento di sviluppo della città, – ha dichiarato il COO del Gruppo Acea Giovanni Papaleo (nella foto) – l’Azienda da sempre ha puntato a valorizzare il patrimonio culturale e artistico della Capitale, promuovendo eventi legati al territorio ma allo stesso tempo di grande rilievo internazionale. È un onore quindi per noi sostenere la mostra “Van Gogh” e siamo lieti di supportare questo importante appuntamento e dare il nostro sostegno a tutte quelle iniziative artistiche che generano ricchezza economica e culturale”.