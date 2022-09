Intesa Sanpaolo, inaugurato il nuovo impianto goccia a goccia al Sanfereorto di Lodi

Inaugurato il nuovo impianto goccia a goccia al SanfereOrto – orto sociale e di comunità, realizzatodal Movimento Lotta Fame nel Mondo, nell’ambito del Programma Formula di Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. del gruppo Carlo Messina, in collaborazione con Fondazione CESVI.

Il nuovo impianto goccia a goccia, che permette di irrigare l’orto attraverso un sistema di risparmio idrico, è stato realizzato grazie al progetto “TALEA – Talenti per l’Ambiente” che ha l’obiettivo di coltivare i talenti dei giovani della provincia di Lodi, avvicinandoli alla cura della terra e alla sostenibilità ambientale, per favorire il loro successo scolastico e il loro inserimento lavorativo.

Grazie al progetto, è stato anche possibile ammodernare le attrezzature utilizzate nei processi di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli presso il laboratorio de L’Officina di Codogno attraverso l’acquisto di un pastorizzatore, per ridurre l’impatto ambientale, ottimizzare il ciclo produttivo e ridurre i consumi. TALEA ha permesso inoltre di coinvolgere i giovani nei seguenti percorsi formativi: un corso di agricoltura biodinamica, tre corsi di agricoltura domestica biologica, un corso di trasformazione di frutta e verdura e due corsi di smielatura, di attivare cinque tirocini nell’ambito dell’Agricoltura Sociale per agevolare l’inserimento lavorativo dei ragazzi con più fragilità, nonché di organizzare attività di sensibilizzazione ambientale con 25 classi del lodigiano, sulla cura dell’orto e del frutteto, la lotta allo spreco, il ciclo del compost, la difesa della biodiversità e la cura degli insetti impollinatori.

Il progetto coinvolge principalmente adolescenti e giovani adulti nella fascia d’età 15-34 anni. In particolare, TALEA favorisce l’inclusione di giovani in situazione di fragilità socio economica, con disabilità fisiche e/o cognitive, i NEET (giovani non attivi in un percorso scolastico, formativo o lavorativo), con una speciale attenzione a chi proviene da percorsi riabilitativi giudiziari o da dipendenze oppure in carico ai servizi sociali.

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da ottobre a dicembre 2021 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi, sono stati raccolti 140.000 euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, imprese, della Banca e delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Partner di progetto sono il Mosaico Servizi Cooperativa Sociale di Lodi, l’Officina Cooperativa Sociale, l’associazione Comunità Il Gabbiano Onlus e la cooperativa sociale Famiglia Nuova.

“Siamo una ONG e da molti anni portiamo acqua pulita e sicura nel continente africano e sensibilizziamo il lodigiano in tema di consumo idrico. Grazie al progetto TALEA oggi possiamo farlo con più forza ancora perché anche noi, anche qui, possiamo fare la differenza”, afferma Viola Guerci, Responsabile progetti Italia MLFM.

“L’Agricoltura Sociale può rappresentare una risorsa per offrire risposte ai bisogni di giovani anche fragili del Lodigiano. Grazie a questo progetto la rete agri-sociale del nostro territorio può sperimentare non solo inserimenti lavorativi o socio-occupazionali ma soprattutto una formazione innovativa a partire dalle competenze degli enti partner”, sostiene Gian Marco Locatelli, Project Manager di TALEA e Coordinatore della Rete di Agricoltura Sociale lodigiana per l’Ufficio di Piano – Ambito di Lodi.

“Welfare sociale, attenzione all’ambiente e opportunità di crescita e di benessere con particolare attenzione ai più giovani e alle situazioni di fragilità nel Lodigiano sono tematiche che accomunano una grande banca come Intesa Sanpaolo con il progetto Talea. La nostra attenzione verso i territori si esprime anche attraverso il supporto di piccoli progetti di inclusione vitali per la comunità, come questo contro la povertà educativa e l’isolamento sociale dei giovani” – commenta Marco Franco Nava, direttore regionale Lombardia Sud IntesaSanpaolo.

“Quest’importante progetto ci permette di essere più incisivi, con proposte progettuali rispondenti ai bisogni territoriali su una serie di questioni che colpiscono il nostro Paese in ambito ESG. Il progetto “TALEA – Talenti per l’Ambiente” è la dimostrazione che per dare una risposta rapida ed efficace alle problematiche sociali territoriali, il connubio tra i mondi non profit e profit può rappresentare una soluzione vincente in grado di portare soluzioni concrete in contesti sociali periferici complessi”, ha sottolineato Roberto Vignola, Vice Direttore generale di Fondazione CESVI.