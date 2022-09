DS Automobiles colllabora con Chantilly Arts & Élégance per Richard Mille 2022

DS Automobiles parteciperà al più prestigioso Concours d’Élégance organizzato in Francia. Tra i vincitori del premio nel 2016 con DS E-TENSE e Eymeric François, il marchio torna con DS E-TENSE PERFORMANCE e un design di Nicha. Partner ufficiale di lunga data di Chantilly Arts & Élégance dal 2015, DS Automobiles sarà ancora una volta nei giardini del Castello di Chantilly, domani, 25 settembre per la sesta edizione di un evento che è diventato uno dei preferiti dagli amanti delle auto di prestigio.

Progettato come un laboratorio ad alteprestazioni, DS E-TENSE PERFORMANCE è stato creato dal Team di DS PERFORMANCE dopo aver vinto due titoli piloti e due titoli team nel campionato di Formula E. DS E-TENSE PERFORMANCE si basa su una monoscocca in carbonio, due propulsori elettrici da 600 kW (815 cavalli) e una trasmissione a quattro ruote motrici.

La parte anteriore rivela una nuova area di espressione al posto della griglia. Questo trattamento mostra il logo DS Automobiles in un effetto tridimensionale – come una vetrina – con una speciale sequenza di benvenuto. Su entrambi i lati, le nuove luci di marcia diurna combinano fascino e tecnologia con una finezza senza precedenti per dare un’ampia portata all’illuminazione. La combinazione è composta da 800 LED. Due telecamere posizionateal posto dei proiettori completano l’identità visiva di DS E-TENSE PERFORMANCE, consentendo al contempo l’acquisizione di dati utili per questo laboratorio in movimento.

A sostegno delle linee aerodinamiche,la carrozzeria presenta un colore di interferenza effetto scarabeo. A seconda delle condizioni esterne e dell’angolo di visione, il senso del colore si sviluppa e produce un sorprendente effetto di contrasto con le superfici nere lucide che si estendono fino al cofano. Le ruote da 20 pollici presentano un profilo aerodinamico con inserti unici.

L’abitacolo non è da meno; i sedili e il volante di Formula E danno una sensazione ad alte prestazioni. Comfort e cura dei dettagli sono presi in considerazione anche con lo speciale inserto in pelle nera.

La trasmissione è costituita dadue motori elettrici con una potenza totale di 600 kW (250 kW all’anteriore e 350 kW al posteriore) corrispondenti a 815 cavalli e 8.000 Nm di coppia alle ruote. Il tutto grazie gli sviluppi di DS PERFORMANCE in Formula E, questi due motori ne dimostrano un’efficienza eccezionale.

La batteria è una delle parti fondamentali del laboratorio DS E-TENSE PERFORMANCE ad altissime prestazioni. È molto piccola e alloggiata in un composito carbonio-alluminio progettato da DS PERFORMANCE, situato in posizione posteriore centrale. Nasconde una chimica innovativa e un sistema di raffreddamento immersivo per celle, in contrasto con la tecnologia attuale. Questa batteria consente fasi di accelerazione e rigenerazione fino a 600 kW e consente l’esplorazione di nuove strade per le future generazioni di veicoli di produzione.

Per il Concours d’Élégance, DS E-TENSE PERFORMANCE sarà accompagnato da un design esclusivo della casa di moda Nicha, ispirato alle linee, ai colori e ai materiali del modello DS Automobiles.

Questa creazione mescola riflessi opachi e lucidi attraverso l’unione di sezioni di lana mohair cucite a macchina che adornano la parte superiore dell’abito (effetto opaco) con pezzi di seta satinata (effetto lucido) che compongono l’abito e lo strascico. La fodera del design è in cupro, l’uso di questo materiale un potente indicatore della casa di moda Nicha, coerente con il suo impegno eco-compatibile. Un’altra caratteristica di questo disegno, la pietra semipreziosa – serpentino – utilizzata in un intarsio (lungo la lunghezza della manica e fino al livello del busto), con riflessi contrastanti di verde e ocra. Il serpentino è considerato una pietra protettiva che agisce come uno scudo fisico e psicologico. Fornisce compostezza e fiducia.

Fondato da Charlène Vervoitte come un’oasi di lusso responsabile, Nicha è un guardaroba di articoli essenziali e premium, realizzati in Francia, su ordinazione e su misura con tessuti speciali per un approccio sostenibile ed etico.

L’intera gamma DS Automobiles sarà esposta nei giardini di Château de Chantilly , in particolare Nuovo DS 7, che farà – in questa occasione – la sua prima apparizione in un grande evento internazionale.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE (100 % électric)

DS 4 E-TENSE 225 (ibrido plug-in)

Nuovo DS 7 E-TENSE 4×4 360 (ibrido plug-in)

DS 9 E-TENSE 4×4 360 (ibrido plug-in)

Nell’ambito della mostra, dieci modelli DS e SM assemblati da L’Aventure DS Automobiles (cinque DS dal 1969 al 1974 e cinque SM dal 1971 al 1974) saranno riuniti durante la festa in giardino.

Saranno disponibili circa 20 navette VIP.