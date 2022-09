Gesesa ottiene il rating di legalità

Si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del giorno 20 settembre 2022, a seguito dell’esame della domanda per l’attribuzione del Rating di legalità presentata e delle successive valutazioni effettuate, ha deliberato di attribuire a Gesesa S.p.a. il “Rating di legalità” con il punteggio “due stellette ++”.

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.

Si tratta di uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un “riconoscimento”, misurato in “stellette”, indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione della propria attività.

Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”. L’impresa richiedente ottiene il punteggio base stelletta, qualora rispetti tutti i requisiti contenuti nell’articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità. Il punteggio base, poi, potrà essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del lo stesso Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l’attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di tre.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvocato Domenico Russo, e l’Amministratore Delegato, ingegnere Salvatore Rubbo, nella foto, hanno dichiarato: “Siamo molto soddisfatti per questo riconoscimento prestigioso ottenuto con punteggio altissimo, evidente conseguenza di una incessante attività messa in campo alla ricerca della più virtuosa gestione aziendale possibile, sempre indirizzata al massimo rispetto dell’efficienza e della legalità. Gesesa continuerà a profondere il massimo impegno in tal senso al fine di offrire ai Cittadini della Città di Benevento e degli altri Comuni della Provincia gestiti un servizio idrico integrato di qualità”.