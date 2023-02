È un delizioso borgo in provincia di Udine. Conta quasi 2000 abitanti e si trova a 230 metri d’altitudine. L’origine del nome è prelatprende il nome del torrente Venzonassa. Si parla per la prima volta del borgo, in un documento del 923, come Clausas de Abiciones. Molti sono stati i cambi di nome nel corso dei secoli: Albiciones, Aventinone, Avenzon, Avenzone fino ad arrivare all’attuale Venzone. Già dall’epoca dei Celti il borgo godeva di una posizione di passaggio obbligato verso il Nord. Venzone fu vittima di numerose dominazioni. Ne cito alcune, le più significative: quelle degli Unni, Ostrogoti, Bizantini, Longobardi e Carolingi. Nel 1077 il borgo entrò nel Patriarcato Aquileiese. Nel 1420, come tutto il Friuli, fu incluso nella Repubblica di Venezia. Nel 1797 Il borgo fu occupato dalle truppe francesi di Napoleone e più tardi subì la dominazione degli austriaci. E nel 1866 Venzone entrò nel Regno d’Italia.

Di bellezze qui ce ne sono quante ne volete…

Visitate il centro storico, un capolavoro di ricostruzione, dopo il brutto terremoto che aveva fatto gravi danni nel 1976. Da vedere il Duomo, costruito nel 1308. All’interno trovate la fascinosa Cappella San Michele del 1200, che ospita il Museo delle Mummie di Venzone.

Se amate i misteri e non avete paura di nulla, una visita al museo è obbligatoria. Qui troverete salme che risalgono al periodo della seconda metà del 1300. La mummia più antica è il Gobbo. Molto bella anche la Casa Marcurele, costruita nel nono secolo.

La devastazione del terremoto è testimoniata dai resti della Chiesa di San Giovanni Battista, che vi invito a vedere. Venzone è conosciuto per la mitica Festa della Zucca, nata nel 1991. Si tiene ad ottobre. Il Frico è il re della nostra sosta gastronomica, un piatto a base di patate, formaggio e cipolla. E per amici e parenti potete regalare una confezione dei super tipici biscotti al miglio, molto gustosi. Farete farete un figurone, vi assicuro. Semplice infine raggiungere il borgo: prendete il treno per Udine e poi il diretto, locale, per Venzone.