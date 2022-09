Acea partner anche nel 2022 della Festa del Cinema di Roma

Il Gruppo Acea anche quest’anno è partner della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 23 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale.

Il festival, giunto alla sua XVII edizione, si conferma come una delle più importanti rassegne cinematografiche a livello internazionale ma soprattutto uno degli eventi di maggior richiamo in città. Rispetto alle ultime edizioni, sarà introdotto un concorso internazionale dal titolo “Progressive Cinema”. Ci saranno anche altre sezioni fuori concorso come “Freestyle” che accoglierà titoli di formato e stile libero, dalle serie tv ai videoclip, dai film alla videoarte.

Il Gruppo Acea da sempre collabora con le più prestigiose istituzioni culturali di Roma e dei territori in cui opera da più di 110 anni. Con il sostegno alla Festa del Cinema di Roma si rinnova così la volontà di supportare tutte le iniziative e gli eventi che valorizzano la Capitale d’Italia attraverso settori strategici per l’economia italiana come la cultura, l’arte e il cinema.