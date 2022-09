FOPE, Ebitda a 6,6 mln

Il Consiglio di Amministrazione di FOPE, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su Euronext Growth Milan, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Umberto Cazzola, ha preso visione dei risultati preliminari al 30 giugno 2022. Diego Nardin, nella foto, Amministratore Delegato di FOPE: “Un positivo trend di vendite sui mercati dove il Gruppo opera ha caratterizzato il primo semestre dell’anno. I numeri che misurano la variazione e crescita rispetto al primo semestre del 2021 indicano che non si tratta esclusivamente di un recupero di posizioni e volumi di vendita dovuti al superamento dei limiti imposti – totali o parziali – dal Covid19, ma di un fenomeno di affermazione sui mercati interrotto dalla pandemia e ripreso già nel secondo semestre dello scorso anno. La crescita ha interessato tutti i mercati, inclusi i paesi che operano con flussi turistici, e le collezioni presentate a inizio anno, di cui due realizzate con nuove maglie messe a punto dai reparti tecnologici di produzione, hanno riscontrato un ottimo successo tra i nostri concessionari. Alla chiusura del primo semestre 2022 si registra un volume di ordini confermati in linea con i mesi precedenti e, al momento, non vi sono segnali che possano far intravedere cambi significativi nel comportamento del mercato fino alla chiusura del 2022.” I Ricavi netti sono pari a Euro 27,7 milioni: il dato evidenzia una crescita del +89% rispetto a Euro 14,6 milioni nel 1H2021 e +78% rispetto ai livelli pre Covid-19 del 1H2019 (Euro 15,5 milioni). L’EBITDA si attesta a Euro 6,6 milioni, in forte crescita rispetto al 1H2021 (Euro 2,4 milioni) e alla situazione pre pandemia, con Euro 3,2 milioni nel 1H2019; l’EBIT è pari a Euro 5,7 milioni, rispetto a Euro 1,5 milioni registrati nel 1H2021 e a Euro 2,6 milioni nel 1H2019. Il Risultato ante imposte è pari a Euro 5,7 milioni, rispetto a Euro 1,6 milioni nel 1H2021 e a Euro 2,4 milioni nel 1H2019; l’Utile Netto si attesta a Euro 4,7 milioni, rispetto a Euro 1,0 milioni nel 1H2021 e a Euro 1,9 milioni nel 1H2019. La Posizione Finanziaria Netta è pari Euro 0,2 milioni (cash positive per Euro 1,9 milioni al 31/12/2021), mentre il Patrimonio Netto è pari a Euro 27,6 milioni (Euro 20,6 milioni al 31/12/2021).