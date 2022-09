Vittoria Assicurazioni, nasce Skillab la prima Corporate Academy del settore

Vittoria Assicurazioni (nella foto, l’a. d. Cesare Caldarelli) presenta Skillab, la prima Corporate Academy in ambito assicurativo rivolta non solo alla popolazione aziendale, ma anche alla rete agenziale e ai partner distributivi. L’iniziativa partirà a ottobre 2022 nella sede di Vittoria Assicurazioni a Milano.

Rafforzare la centralità del Cliente nella cultura dell’organizzazione e di tutte le sue persone, indipendentemente dal ruolo e dalla funzione di appartenenza, in coerenza con il fine ultimo di Skillab. L’Academy nasce, infatti, per formare una nuova classe di professionisti con qualifiche e competenze di alto livello capaci di rispondere a tutte le esigenze di protezione del cliente e alla domanda continua e crescente di cambiamento, trasformazione e innovazione. Skillab sarà, quindi, l’espressione concreta e visibile della generazione di valore della Compagnia per il cliente e per il territorio.