TIM pronta a distribuire i nuovi iPhone 14 e altri prodotti Apple

TIM (nella foto, l’a. d. Pietro Labriola) offrirà la linea di iPhone più avanzata di sempre con iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, tutti dotati di un design resistente e sofisticato, 5G superfast, una fotocamera notevolmente migliorata e nuove essenziali funzionalità di sicurezza. Apple Watch Series 8 e il nuovo Apple Watch SE, con tecnologia e prestazioni all’avanguardia; Apple Watch Ultra con un nuovo design audace e un’ampia gamma di funzionalità sviluppate per resistere, esplorare e per ogni genere di avventura; e la seconda generazione di AirPods Pro, gli AirPods più avanzati di sempre.

La linea di iPhone 14 e iPhone 14 Pro

iPhone 14 e iPhone 14 Plus introducono tecnologie innovative e nuove funzionalità rivoluzionarie di sicurezza, e sono disponibili in due formati: 6,1” e 6,7”. Il sofisticato sistema di fotocamere offre incredibili upgrade e notevoli miglioramenti alle foto in condizioni di scarsa luminosità, grazie alla pipeline grafica potenziata di Photonic Engine. Con una qualità video straordinaria, entrambi i modelli includono anche la nuova modalità Azione per video incredibilmente stabili e la modalità Cinema, ora disponibile in 4K a 30fps e 4K a 24fps. Le nuove essenziali funzionalità di sicurezza e il Rilevamento incidenti aiutano a connettere gli utenti iPhone con i numeri di emergenza nei momenti di necessità, e grazie al chip A15 Bionic con GPU 5-core, allo splendido display Super Retina XDR, all’eccezionale durata della batteria, alle caratteristiche di resistenza leader del settore e al 5G superfast, questa linea è la più tecnologicamente avanzata di sempre. iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono disponibili in cinque favolosi colori: mezzanotte, blu, galassia, viola e PRODUCT(RED).

Dotati del chip A16 Bionic, il più veloce mai utilizzato in uno smartphone, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max introducono nuove modalità intuitive per utilizzare iPhone, così come un nuovo sistema di fotocamere professionali e nuove funzionalità rivoluzionarie di sicurezza. Con la prima fotocamera principale da 48MP mai utilizzata su iPhone, il nuovo Ultra-Grandangolo, il Teleobiettivo e la nuova fotocamera frontale TrueDepth con autofocus, il sistema di fotocamere pro è ancora più avanzato e, grazie al Photonic Engine, rappresenta il più grande salto di qualità mai compiuto nel settore. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max presentano anche un nuovo modo interattivo di ricezione delle notifiche e degli avvisi con Dynamic Island e il display always-on. Disponibili nei formati da 6,1 e 6,7 pollici in quattro favolosi colori – viola scuro, oro, argento e nero siderale – iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max includono anche il 5G superfast e il Rilevamento incidenti, il tutto con una batteria che dura un giorno intero. I clienti potranno preordinare tutti i modelli di iPhone da venerdì 9 settembre, iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max saranno disponibili da venerdì 16 settembre. Per iPhone 14 Plus la data prevista è venerdì 7 ottobre.

Apple Watch Series 8 e Apple Watch SE

Apple Watch Series 8 e il nuovo Apple Watch SE apportano tecnologie e prestazioni all’avanguardia unite a importanti innovazioni in materia di sicurezza per i due smartwatch più venduti. Apple Watch Series 8 mantiene lo stesso amato design con un ampio display Retina always-on, una batteria che dura 18 ore e una nuova modalità Risparmio energetico che può portare l’autonomia della batteria fino a 36 ore [3]. Presenti anche le migliori funzioni per la salute e la sicurezza, come l’app ECG e il rilevamento delle cadute, il nuovo sensore di rilevamento della temperatura e la funzione Rilevamento incidenti. L’Apple Watch Series 8 è disponibile in due misure, 41 mm e 45 mm, con una gamma di finiture e colori della cassa tra cui galassia, mezzanotte, argento e PRODUCT(RED).

Il nuovo Apple Watch SE offre l’essenza dell’esperienza Apple Watch, inclusi il monitoraggio dell’attività fisica, le notifiche sulla frequenza cardiaca elevata o ridotta, l’SOS emergenze e il Rilevamento incidenti, il tutto a un nuovo prezzo base. SE presenta una cassa posteriore completamente riprogettata per adattarsi alla perfezione a tre finiture classiche. Apple Watch SE è disponibile con cassa in alluminio in due taglie, 40 e 44 mm, nei colori mezzanotte, galassia e argento, ed è compatibile con tutti i cinturini. I clienti possono ordinare Apple Watch Series 8 e Apple Watch SE a partire da martedì 13 settembre, e la disponibilità inizierà da venerdì 16 settembre.

Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra, l’Apple Watch più capace e robusto di sempre, presenta un nuovo design audace e un’ampia gamma di funzioni pensate per resistere, esplorare e per ogni genere di avventura, oltre a tre nuovi cinturini – Trail Loop, Alpine Loop e Ocean – che offrono una vestibilità sicura e confortevole per ogni ambiente. Apple Watch Ultra è uno strumento incredibile per gli atleti di endurance o per chi vuole spingersi oltre i limiti, con il GPS più preciso di qualsiasi altro Apple Watch e fino a 36 ore di durata della batteria durante il normale utilizzo. Grazie al display più grande e luminoso e al design resistente, Apple Watch Ultra è lo strumento tecnico perfetto per gli avventurieri e gli esploratori. La nuova modalità Risparmio energetico è ideale per esperienze su più giorni e può prolungare l’autonomia della batteria fino a 60 ore. Apple Watch Ultra è dotato di una sirena acustica da 86 dB ideata per le emergenze in caso di smarrimento o infortunio. Progettato per accompagnarti negli sport acquatici, comprese le immersioni amatoriali fino a 40 metri grazie alla nuova app Oceanic+ in arrivo in autunno, Apple Watch Ultra è certificato WR100 e EN13319, uno standard riconosciuto a livello internazionale per gli accessori subacquei, compresi i profondimetri a cui si affidano i subacquei amatoriali di tutto il mondo. La nuova app Profondità mostra l’ora, la profondità attuale, la temperatura dell’acqua, la durata dell’immersione e la profondità massima raggiunta.

I clienti potranno ordinare Apple Watch Ultra da martedì 13 settembre, con disponibilità su tim.it a partire da venerdì 23 settembre.

AirPods Pro (2a generazione)

La seconda generazione di AirPods Pro offre prestazioni audio rivoluzionarie, tra cui importanti aggiornamenti alla cancellazione attiva del rumore e alla modalità Trasparenza, il tutto alimentato dal nuovo chip H2. Con l’audio spaziale personalizzato, l’esperienza d’ascolto degli AirPods Pro è ancora più coinvolgente e, grazie al controllo touch, gli utenti possono ora regolare direttamente il volume scorrendo verso l’alto o verso il basso sullo stelo. Gli utenti possono godersi fino a sei ore di ascolto con la cancellazione attiva del rumore e fino a 30 ore se utilizzano la custodia per una carica aggiuntiva.

I clienti potranno presto ordinare gli AirPods Pro (seconda generazione) online e in negozio.