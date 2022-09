Tutti pazzi per l’enoturismo

L’enoturismo è un trend che macina successi: vale 2,5 miliardi di euro l’anno e coinvolge circa 14 milioni di turisti. Più del 90% dei viaggiatori vuole fare esperienze enogastronomiche e il 39% dei 28 milioni di italiani in vacanza questa estate ha scelto destinazioni che soddisfano questo desiderio. L’Italia vanta un patrimonio enologico unico e per questo si è candidata ed ha ottenuto di ospitare per la prima volta il Forum mondiale dell’enoturismo, che si terrà ad Alba dal 19 al 21 settembre. L’evento, afferma il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, rappresenta “un’enorme vetrina per mostrare cosa c’è dietro una bottiglia di vino: la bellezza italiana. Vogliamo presentare al mondo la bellezza dell’Italia, che è ineguagliabile”.

“Quando vendi una bottiglia di vino vendi il territorio”, spiega Garavaglia, ricordando che nel 90% dei casi l’enoturista integra il bere con un’esperienza a 360 gradi del territorio. Per questo “il filo conduttore è la sostenibilità”. Le circa 25 mila cantine aperte al pubblico sono protagoniste di quello che viene definito il “turismo lento”, fatto da persone che apprezzano escursioni a piedi o in bici, visitano i piccoli borghi e cercano il contatto con la natura. Un comparto che offre enormi potenzialità: 4 italiani su 10 sono interessati a vivere almeno un’esperienza di turismo lento in futuro, in particolare al di fuori dei circuiti turistici tradizionali. Non a caso il 27% degli operatori turistici propone tour per scoprire le tradizioni enogastronomiche italiane e il nostro Paese è leader in Europa per numero di musei del Gusto (129 contro i 107 della Spagna e gli 88 della Francia).

Il vino è il prodotto italiano più esportato all’estero e l’Italia è leader in Europa per i prodotti certificati (526). Nel 2021 il fatturato ha raggiunto livelli record (oltre 12 miliardi) e nei primi 5 mesi del 2022 si è registrato un aumento del 14,2% delle vedite all’estero rispetto allo stesso perido del 2021 e del 21,3% rispetto al 2019. Per la prima volta l’export ha superato quota 7,1 miliardi e potrebbe sfiorare gli 8 miliardi quest’anno.

E con il vino – sottolinea Garavaglia – si promuovono territori di eccezione, alcuni dei quali non a caso sono siti Unesco: dalle Langhe e Monferrato alle colline del Prosecco, dalla Val d’Orcia in Toscana ai terrazzamenti in Liguria. “Eppure – fa notare il ministro – il Camerun ha un piano sull’enogastronomia e l’Italia no. Una lacuna su cui abbiamo iniziato a lavorare: presto avremo il piano strategico. Mettiamo 30 milioni di euro che si raddoppiano con il supporto delle Regioni, per lo sviluppo del settore”.”Ma l’enoturismo italiano – ricorda Roberta Garibaldi, amministratrice delegata Enit – è comunque ai vertici mondiali per diversificazione e creatività. Abbiamo cantine che si coniugano all’arte, alla musica, al design contemporaneo, alle dimore storiche, all’archeologia. Il Forum sarà l’occasione per far conoscere al mondo le nostre eccellenze. E per riflettere sulle prospettive di sviluppo di un settore che può diventare un driver di innovazione, sostenibilità e rivitalizzazione dei territori”. “Il turismo del vino e dell’enogastronomia – indica Alessandra Priante, direttrice Europa dell’Unwto – sono incredibilmente importanti per i territori. Al Forum di Alba ci saranno oltre 30 speaker di tutto il mondo e 8 ministri a discutere della ripartenza del settore. Il turismo rurale e dei territori è la chiave per poter intraprendere uno sviluppo in maniera solida”.

“Questo grande evento mondiale sarà una vetrina delle eccellenze vinicole e agroalimentari del Piemonte – afferma Vittoria Poggi, assessora al Turismo della Regione Piemonte – Oltre l’80% nostri vini sono a denominazione origine, 18 docg e 41 doc. Vantiamo 7 strade del vino, 18 mila aziende agricole, 54 cantine cooperative, 24 mila ristoranti di cui 45 con chef stellati. Il turismo è in forte crescita e puntiamo ad aumentarlo ancora”.