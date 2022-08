Il Metaverso si espande in Spagna e Francia

Mark Zuckerberg, il CEO di Meta, ha acconciato l’allargamento del metaverso di Horizon Worlds nel territorio spagnolo e francese. Nel 2020 la piattaforma era disponibile solo su invito, mentre nel 2021 si era aperto al pubblico statunitense e canadese, e quest’anno ha già toccato le sponde di Regno Unito, Irlanda e Islanda. Il prossimo passo è l’Europa.

Secondo quanto riportato, in questa settimana Horizon Worlds ospiterà anche i nuovi utenti di età pari o superiore a 18 anni spagnoli e francesi, realizzando nuovi passi del suo piano di espansione in Europa previsto per questo anno.

Nell’annuncio sono stati elencati una serie di funzioni che offre Horizon Worlds nel suo metaverso: dai giochi d’azione ai luoghi per la meditazione, un comedy club in cui salire sul palco fino a una pista da bowling.



La novità è anch la monetizzazione di oggetti digitali da parte dei suoi creatori, attraverso Horizon Worlds. Il test si è svolto negli USA e Canada e ha coinvolto inizialmente solo alcuni creatori che hanno cominciato a vendere oggetti ed effetti virtuali all’interno dei loro mondi.