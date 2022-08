Biden: firmata l’Inflation Reduction Act 2022

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ha firmato il pacchetto anti-inflazione da 739 miliardi di dollari. La legge, denominata Inflation Reduction Act 2022, è composta da quattro punti principali aventi l’obiettivo di contenere l’inflazione:

1. abbattere il costo dei farmaci per i quali è necessaria la ricetta medica;

2. investire nel contrasto al cambiamento climatico;

3. ridurre il deficit di bilancio;

4. imporre una tassazione minima alle grandi multinazionali.

Il pacchetto è stato approvato dalla Camera dei rappresentanti, con 220 voti favorevoli e 207 contrari. L’opposizione in blocco dei repubblicani è stata superata grazie al voto della vicepresidente Usa, Kamala Harris.

La legge allocherà 370 miliardi di dollari per il contrasto al cambiamento climatico e la decarbonizzazione, incentivando le compagnie a produrre energia pulita e le famiglie a cambiare le proprie abitudini di consumo. Inoltre per l’assistenza sanitaria agli anziani sarà consentito di negoziare direttamente con le compagnie farmaceutiche il prezzo dei farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica. Le misure saranno finanziate attraverso alcune disposizioni fiscali, prima fra tutte l’introduzione di una tassazione minima per le grandi multinazionali. Misure che non avranno alcun impatto sulle famiglie con reddito annuale inferiore ai 400 mila dollari.