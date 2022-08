Da settembre bonus trasporti

Fino a 60 euro mensili per abbonamenti mensili o annuali per i trasporti pubblici

La misura introdotta nel Decreto Aiuti – fondo ad hoc di 79 milioni di euro – , poi rimpinguato dal Decreto Aiuti Bis con ulteriori 101 milioni di euro per l’anno 2022, prevede un bonus trasporti a partire dal mese di settembre per lavoratori, studenti e pensionati con un reddito nel 2021 non superiore a 35mila euro. Fino a 60 euro per abbonamenti mensili o annuali a metro, treni e bus fino al 31 dicembre 2022.

l bonus 60 euro per i trasporti pubblici è un contributo erogato a studenti e lavoratori che sottoscrivono abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico e potrà essere riconosciuto una sola volta fino a dicembre 2022 – attribuito a coloro che hanno dichiarato un reddito inferiore ai 35.000 euro.



Il valore massimo del bonus copre il 100% delle spese per l’acquisto o il rinnovo di abbonamenti per i trasporti pubblici, ma non può superare il limite dei 60 euro.



Per richiedere il bonus trasporto pubblico da 60 euro dovrà essere utilizzata piattaforma informatica “www.bonustrasporti.lavoro.gov.it” destinata all’erogazione, che sarà attivata prima del mese di settembre 2022.