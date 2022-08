Rilasciata ufficialmente l’identità del marchio regionale della Hinggan League

L’identità del marchio regionale della Hinggan League è stata ufficialmente rilasciata durante la conferenza stampa co-lanciata dal Comitato della Hinggan League del PCC, dall’amministrazione civile della Hinggan League e dalla Communication University of China a Pechino.

Pubblicato l’identità del marchio regionale della Hinggan League e il suo logotipo principale (Hinggan League nelle montagne Hinggan), il logo pubblico regionale per i prodotti agricoli e dei pascoli (Taste Life in Hinggan League, Natural and Fertile), lo slogan pubblico regionale (Safety Prodotti della Hinggan League) e lo slogan per i prodotti del turismo culturale (Embrace Mountains, Rivers e Hinggan League), secondo il Dipartimento della pubblicità del Comitato della Hinggan League del CPC.

È stata anche annunciata una campagna di identità del marchio regionale di 3 anni della Hinggan League per intraprendere la costruzione e la comunicazione del marchio della Hinggan League.

“La Lega Hinggan non risparmia sforzi per costruire una base di prodotti agricoli e pascoli verdi e una famosa destinazione turistica in Cina. Questo ci richiede di plasmare un’identità di marca regionale distintiva e di presentare i personaggi simpatici e ambiziosi della Lega in modo che più persone possano conoscere e visitare la Lega e contribuire al suo sviluppo della qualità”, ha osservato Zhang Xiaobing, segretario del Comitato della Lega Hinggan del PCC. “Sfrutteremo ulteriormente il potenziale della Lega, evidenzieremo l’unicità di questa regione, costruiremo un portafoglio di proprietà intellettuale e miglioreremo la consapevolezza, la reputazione e la competitività del marchio per facilitare lo sviluppo trasformativo, ecologico e di qualità della Lega”.

Situata nel nord-est della regione autonoma della Mongolia Interna e nella parte centrale delle Greater Hinggan Mountains, la Hinggan League dà pieno gioco alle sue diverse risorse turistiche come suoi punti di forza regionali ed è dedicata alla costruzione di una destinazione turistica famosa a livello nazionale e di fattorie e pascoli verdi base di prodotti. La Lega ha vinto una serie di riconoscimenti, come la Lega dimostrativa dell’unità nazionale, la Lega dimostrativa nazionale per la costruzione della civiltà ecologica e la base dell’innovazione Keeping “Green for Gold”.