Dermaliq Therapeutics annuncia il dosaggio del primo paziente nello studio clinico di fase 1b/2 volto a valutare DLQ02 nel trattamento della psoriasi a placche

Dermaliq Therapeutics, Inc. (Dermaliq), una società farmaceutica privata allo stadio clinico, incentrata sulla dermatologia, oggi ha annunciato il dosaggio del primo paziente in uno studio clinico di fase 1b/2a con DLQ02, un inibitore topico della calcineurina. Lo studio clinico è volto a valutare la sicurezza, l’assorbimento sistemico, la farmacodinamica e l’efficacia clinica di DLQ02 in pazienti con psoriasi a placche.

“DLQ02 valuta perla prima volta hyliQTM, una nuova tecnologia di piattaforma in dermatologia per creare terapie topiche “best-in-class” con biodisponibilità superiore”, ha dichiarato Betsy Hughes-Formella, PhD, Direttore scientifico presso Dermaliq. “Gli inibitori della calcineurina per il trattamento della psoriasi sono un trattamento standard quando sono somministrati per via orale, nonostante siano associati a un rischio significativo di effetti collaterali sistemici. DLQ02 è progettato per superare le sfide della somministrazione topica di questa classe di farmaci con bassi profili di rischio. Siamo convinti che DLQ02 abbia il potenziale di trasformare la terapia topica della psoriasi per milioni di pazienti”.

Lo studio clinico randomizzato, di fase 1b/2a monocentrico, in doppio cieco, controllato da veicolo presso il Centre of Human Disease Research (CHDR) di Leiden, Paesi Bassi, è progettato per valutare il profilo di sicurezza ed efficacia di due dosaggi di DLQ02 e del suo veicolo in pazienti con diagnosi di psoriasi a placche da lieve a moderata. Verranno arruolati in totale 36 pazienti, 12 per gruppo di trattamento. Il completamento dello studio clinico è previsto per il secondo trimestre del 2023.

“DLQ02 è il primo di tre studi clinici in dermatologia che stiamo avviando nel 2022“, ha dichiarato Frank Loescher, PhD, CEO e Presidente di Dermaliq. “Si tratta di un significativo passo avanti verso l’obiettivo di Dermaliq di sviluppare una nuova generazione di terapie topiche farmacologiche di qualità superiore e di prodotti medicali per la cura della pelle. Siamo in grado di avanzare rapidamente dallo stadio preclinico a quello clinico basandoci sulla nostra esperienza completa in ambito di sicurezza e produzione della tecnologia hyliQTM. La stessa tecnologia (EyeSol® di Novaliq) è alla base di due prodotti oftalmici per il trattamento della sindrome dell’occhio secco (CyclASol, NOV03), attualmente in corso di registrazione con New Drug Applications (NDAs, richieste di nuovi farmaci) inoltrate all’FDA”