Angel Yeast: gli ultimi prodotti e soluzioni innovativi a FIC 2022

Angel Yeast, produttore di lievito ed estratti di lievito quotato a livello mondiale, ha presentato i suoi ultimi prodotti di lievito ed estratti di lievito, ingredienti per la salute e ingredienti per la fermentazione insieme alla sua vasta gamma di soluzioni innovative al FIC 2022 di Guangzhou.

FIC, fiera di additivi e ingredienti alimentari è un evento importante e influente per l’industria sia in Cina che in Asia.

“Siamo molto entusiasti di partecipare alla FIC di quest’anno per condividere le nostre ultime offerte con consumatori e partner commerciali. L’Expo è anche un ottimo modo per conoscere le tendenze e gli aggiornamenti del settore nel mercato asiatico”, ha affermato Minghua Xiao, direttore generale di Lievito d’angelo.

Xiao ha osservato che la pandemia ha indotto abitudini alimentari più sane tra i consumatori, la produzione di alimenti proteici a base vegetale e il cibo che mantiene un forte sistema immunitario e migliora il movimento intestinale sono nuovi successi nel mercato.

“Informato da queste intuizioni, l’industria sta prestando maggiore attenzione al progetto di etichettatura pulita e sta cercando di guidare la crescita sostenibile. In Angel Yeast, abbiamo intensificato gli sforzi nell’innovazione per rendere i nostri lieviti e prodotti biotecnologici più adatti alle mutevoli abitudini e le tendenze del mercato”, ha aggiunto Xiao.