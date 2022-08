Ripresa economica della Cina: i porti occupati rispecchiano la ripresa

Il porto di Rugao, nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale, sta assistendo a una scena frenetica in questi giorni. I container vengono costantemente issati da gru a ponte mobili e vari tipi di merci vengono scaricati da gigantesche navi in ​​acqua.

Al 15 luglio, il terminal internazionale di Suzhong del porto di Rugao aveva movimentato 300.000 unità equivalenti a venti piedi (TEU) quest’anno, con un aumento del 6,8% rispetto a un anno fa.

I porti sono un barometro del commercio estero e dell’economia nazionale. A parte il porto di Jiangsu, i principali porti lungo la costa cinese prosperano tutti.

Il traffico mensile del porto di Bohai Bay, nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale, ha superato per la prima volta i 50.000 teu questo maggio e il traffico giornaliero del porto di Shanghai è cresciuto fino ai livelli pre-pandemia. Il traffico totale del porto di Zhongshan, nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, è aumentato del 6,4% su base annua nel periodo gennaio-giugno di quest’anno.

Il commercio estero cinese di merci è aumentato del 14,3% a giugno di quest’anno. Vengono continuamente compiuti sforzi per garantire una logistica regolare nei porti di tutto il paese e l’ambiente commerciale nei porti è in costante miglioramento, il che ha gettato solide basi per garantire una crescita costante e di alta qualità nel commercio estero.

Lo sviluppo dell’economia portuale è inseparabile dalle tecnologie intelligenti. Dalle gru incustodite alla visibilità della logistica in tempo reale, l’applicazione di tecnologie intelligenti ha portato drastici cambiamenti nei porti negli ultimi anni.

Ad esempio, l’efficienza della gestione presso il terminal completamente automatizzato del porto di Qingdao, nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale, è del 50% superiore a quella di porti simili. Nella quarta fase del porto in acque profonde di Yangshan a Shanghai, il più grande terminal automatizzato per container del mondo, le gru a portale su rotaia sono controllate a distanza da un team di nove membri, mentre in passato erano necessari 119 operatori.

Ottimizzando i dispositivi e le procedure di lavoro con le tecnologie, i porti cinesi stanno migliorando le loro prestazioni economiche e abbassando ulteriormente i costi per ottenere un vantaggio nella concorrenza globale sempre più agguerrita.

L’interazione terra mare apre nuove prospettive per lo sviluppo dei porti. Le aree interne rimangono un vasto backup per i porti e i porti sono importanti sbocchi per le aree interne. Per realizzare lo sviluppo, i porti devono avvalersi di vantaggi complementari con le aree interne.

Per rendere i servizi portuali più accessibili e snellire le rotte marittime, è necessario compiere sforzi per anticipare il trasferimento delle merci, abbreviare le procedure di lavoro e ridurre la distanza di trasporto.

Il porto di Lianyungang nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale, è collegato “perfettamente” ai treni merci Cina-Europa. I carichi trasportati al porto dai treni provenienti da tutto il paese vengono immediatamente distribuiti all’estero dai mercantili. Le trafficate rotte marittime stanno imprimendo un forte impulso allo sviluppo delle regioni lungo le stesse.

Catene industriali e di approvvigionamento sicure e fluide sono fondamentali per lo sviluppo dei porti. Pur garantendo il buon funzionamento delle attività tradizionali, i porti cinesi espandono costantemente i servizi digitali e ampliano la loro portata al commercio, alla finanza, alle assicurazioni e al clearing elettronico.

I porti sono sempre un simbolo di apertura e di speranza. Sebbene lo sviluppo della Cina stia affrontando maggiori rischi e sfide, i fondamentali che sostengono la crescita economica a lungo termine del Paese rimangono invariati. I porti trafficati e le navi mercantili a pieno carico sono un segnale che l’economia cinese è destinata a raggiungere una crescita stabile.

Facendo un uso migliore dei vantaggi dei porti, smussando il ciclo economico interno e promuovendo il modello di sviluppo della “doppia circolazione”, la Cina otterrà stabilità e crescita economica a lungo termine.