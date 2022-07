FOS, sottoscritto accordo vincolante per l’acquisizione di NAeS Solutions S.r.l., PMI lombarda attiva nel settore della progettazione e installazione di Data Center

FOS S.p.A., (FOS:IM), PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, comunica di aver sottoscritto in data odierna un contratto quadro avente a oggetto l’acquisizione dell’intero capitale sociale della società NAeS Solutions S.r.l..

NAeS Solutions è un System Integrator specializzato nella consulenza, progettazione e realizzazione di Data Center e di Sistemi di Networking e Building Automation con sede in Lainate (MI). La società opera da più di venti anni con attività operativa basata principalmente in Regione Lombardia ed in progetti a livello nazionale, raggiungendo un eccellente livello di qualità verso i clienti.

Al 31 dicembre 2021 NAeS evidenziava un fatturato di oltre 7 milioni di Euro, un EBITDA di oltre 1,4 milioni di Euro, corrispondente a circa il 20% del fatturato, e un utile netto pari a 1 milione di Euro, con un organico di 29 collaboratori. Al 30 giugno 2022 la società presenta inoltre una Posizione Finanziaria Netta Adjusted (cash positive) di 1 milione di Euro, dato al netto delle disponibilità liquide eccedenti utilizzate per la distribuzione, nel Luglio 2022, di un dividendo ai soci venditori.

Con tale operazione FOS si pone l’obiettivo di potenziare la crescita di NAeS, integrando l’offerta tipica di FOS – in particolare di servizi e di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale – con le attività di progettazione e delivery di Data Center nella linea di business Infrastrutture Digitali, e attivando una nuova presenza territoriale in Lombardia come presidio per le altre linee di business aziendali (Software e Applicazioni digitali e Ingegneria).

L’Amministratore Delegato di FOS Enrico Botte ha commentato: “Siamo lieti di accogliere Raffaella, Piergiorgio e tutto il personale di NAeS come nuovi colleghi che

condividono la nostra visione imprenditoriale e i nostri valori. Con questa operazione, che ci permette di raggiungere in anticipo gli obiettivi fissati in quotazione, rafforziamo il posizionamento del Gruppo nel settore dei Data Center, in forte crescita, con l’opportunità di sviluppare interessanti sinergie commerciali con tutta l’offerta digitale di Gruppo, creando così valore per i nostri azionisti”.

L’Amministratore Delegato di FOS Matteo Pedrelli ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti di poter confermare al mercato che il nostro percorso di crescita, sostenibile e profittevole, prosegua favorevolmente in un periodo di criticità legato a dinamiche esogene, sanitarie e geopolitiche. Con i nostri nuovi compagni di viaggio abbiamo positivamente condiviso le strategie di integrazione, a beneficio delle competenze della società acquisita e di tutto il Gruppo”.

Raffaela Manelli, socia venditrice nonché Presidente del CdA di NAeS, ha commentato: “Siamo contenti di entrare a far parte del Gruppo FOS e siamo certi che con il loro supporto e la loro organizzazione, si possa intraprendere un progetto industriale di successo, che valorizzi al meglio le nostre esperienze professionali. Riteniamo che questo nuovo progetto permetterà a tutti i dipendenti, nuove prospettive di crescita professionale e personale”.

Piergiorgio Sironi, socio venditore e Amministratore Delegato di NAeS ha aggiunto: “Abbiamo condiviso con il Gruppo FOS un progetto industriale fondato su sinergie tecnico-commercialidi eccellenza. Questo piano di sviluppo consentirà importanti vantaggi per le aziende e, ci auguriamo, il raggiungimento di prestigiosi traguardi. Saremo in grado di erogare nuovi servizi IT per i nostri Clienti, ampliando l’offerta commerciale. Condivideremo il know-howfra le aziende, accrescendo le competenze professionali di tutto il personale”.