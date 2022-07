Net Insurance raggiunge nuovi record di notorietà con la sponsorship dei 30mila Arbitri Italiani di Calcio

Al raggiungimento del traguardo del terzo anno di sponsorship degli Arbitri Italiani di Calcio, la notorietà di Net Insurance, compagnia assicurativa quotata alla Borsa Italiana, continua a crescere su nuovi record. Rispetto alla prima rilevazione effettuata ad ottobre 2020, la brand awareness di Net Insurance aumenta nel difficile biennio pandemico di oltre il 75%, raggiungendo l’8,3% del grande pubblico degli appassionati di calcio. A testimoniarlo la recente edizione della ricerca condotta da Nielsen Sports, società leader per la misurazione e l’analisi professionale del mondo dello sport. A maggio 2022 è in forte incremento anche la riconoscibilità del brand Net Insurance che sul totale della popolazione italiana è in aumento di oltre il 40% rispetto alla prima rilevazione di ottobre 2020. Andrea Battista, nella foto, Amministratore Delegato di Net Insurance ha commentato: “Come sponsor ufficiali degli oltre 30mila Arbitri Italiani di Calcio siamo estremamente soddisfatti della crescita di valore registrata dal nostro marchio. I risultati conseguiti, certificati dalla ricerca Nielsen Sports, ci permettono di affrontare con ancora più consapevolezza e determinazione le sfide ambiziose fissate dal nostro nuovo piano industriale appena approvato. Net Insurance ha di fronte a sé obiettivi impegnativi a favore dei propri clienti e dei propri azionisti, la crescita di valore del nostro brand rappresenta una leva importante per le nostre strategie di crescita.”