Medica SpA acquisisce il 51% di Spindial SpA

Medica S.p.A., gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech con uno spiccato footprint internazionale, comunica di aver acquisito il 51% del capitale sociale di Spindial S.p.A., specializzato nella commercializzazione e assistenza tecnica di dispositivi medici per la dialisi ospedaliera e domiciliare e nella gestione di centri dialisi. Luciano Fecondini, nella foto, fondatore e Presidente di Medica, ha commentato: siamo lieti di annunciare che Medica S.p.A. e Spindial S.p.A. uniscono le loro forze per realizzare una crescita significativa del fatturato Spindial in Italia e non solo. Medica metterà a disposizione il suo importante portafoglio prodotti e Spindial la sua comprovata capacità commerciale. A riprova della fiducia nelle sue capacità gestionali, confermiamo come CEO Marcello Grondelli, fiduciosi che con il supporto dei nuovi consiglieri Marco Fecondini e Giovanni Plasmati riuscirà a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita che ci siamo posti. Ugo Grondelli, fondatore della Spindial, ha commentato: “L’aumento dimensionale, attraverso questa combinazione con Medica, è fondamentale per Spindial nell’industria del biomedicale. Con questa nuova massa critica sarà più agevole competere con le multinazionali del settore e con i prodotti innovativi di Medica prevediamo effetti positivi significativi sia in termini di ricavi che di redditività. Con la conferma dell’attuale management diamo un segnale importante di continuità ai clienti, fornitori e a tutta l’organizzazione.”