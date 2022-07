Il gruppo Monnalisa approva il Piano di Sostenibilità 2022-2024

Il Consiglio di Amministrazione di Monnalisa S.p.A., leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvato in data odierna il Piano di Sostenibilità 2022-2024. A conferma del concreto impegno nei confronti delle tematiche ESG e nell’identità sostenibile del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano di Sostenibilità 2022-2024 che rappresenta la visione strategica del Gruppo Monnalisa e aggiorna il Piano 2021-2023 approvato nel 2021. Il Piano di Sostenibilità risponde ad alcune delle sfide globali degli SDGs delle Nazioni Unite allineate ai temi materiali maggiormente rilevanti per Monnalisa e i suoi stakeholders, come emerso nel Bilancio Integrato 2021. Gli obiettivi del Piano riguardano, in particolare, il migliorare il benessere delle persone (SDG 3), la promozione delle pari opportunità (SDG 5), lo sviluppo di talenti e certezza del lavoro, nonchè la gestione responsabile della catena di fornitura (SDG 8), il consumo responsabile dei materiali, la diffusione di una cultura di sostenibilità nell’impiego dei materiali e la sensibilizzazione ad un consumo responsabile (SDG 12), la riduzione dell’impatto ambientale del Gruppo Monnalisa (SDG 13), e l’attrazione di investitori sensibili alle tematiche ESG, la diffusione di una cultura della sostenibilità presso tutti gli stakeholder, la collaborazione con altre realtà e il rafforzamento della governance societaria (SDG 17). In riferimento agli obiettivi individuati, il management ha definito specifiche azioni, tra le quali: la progressiva reintroduzione del sistema di welfare aziendale dopo la sospensione dovuta al periodo pandemico, lo stop alla plastica non necessaria nel packaging di prodotto e l’utilizzo di materiali riciclati, la mappatura delle materie prime utilizzate, l’avvio di progetti di ricerca finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali dei prodotti, l’estensione dei principi di “compliance 231” alle altre Società del Gruppo e il continuo miglioramento della Governance della sostenibilità. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Sostenibilità, Il Gruppo si avvale di un team costituito a livello centrale (composto da HR manager, referente SA8000, Responsabile progetti speciali, referente certificazione ambientale, CFO) con il compito di definire obiettivi, target e tempistiche del Piano di Sostenibilità, e di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti informando costantemente l’Amministratore Delegato. Quest’ultimo ha la funzione di sovraintendere alla gestione complessiva della sostenibilità nel Gruppo e di fornire un indirizzo strategico al Piano in linea con le strategie di business del Gruppo. Gli obiettivi saranno rendicontati agli stakeholder attraverso il reporting di Sostenibilità incluso nella Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta a titolo volontario ai sensi del Decreto Legislativo 254 del 2016 e saranno aggiornati annualmente partendo dai risultati via via raggiunti e allineati a nuove strategie che emergeranno nel tempo. Christian Simoni, nella foto, Amministratore Delegato di Monnalisa S.p.A., ha commentato: “Il piano elaborato in una prospettiva integrata degli interessi di tutti gli stakeholder, rappresenta un ulteriore passo fondamentale nel cammino verso la sostenibilità della nostra attività imprenditoriale. Testimonia una crescente maturità della governance sui temi ESG, con un coinvolgimento diretto del Consiglio di Amministrazione, nonché la capacità dell’azienda di dinamicamente rinnovare il suo impegno per adeguarlo alle nuove sfide della sostenibilità, aumentando la trazione su quelle via via più rilevanti. Gli obiettivi che ci siamo assegnati sono molti e sono consapevole che richiederanno un grande sforzo di implementazione di tante azioni, ma esprimono il nostro senso di responsabilità d’impresa.”