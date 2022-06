Poste Italiane aiuta a conoscere il mondo dei finanziamenti

“Le forme di finanziamento per realizzare i progetti di vita” è il tema del convegno web organizzato da Poste Italiane, nella foto il condirettore generale Giuseppe Lasco, per il 16 giugno. Si tratta del quarto webinar di Educazione Finanziaria di un percorso didattico avviato a marzo 2022 che nel corso di quest’anno prevede in tutto 9 appuntamenti di approfondimento delle tematiche più ricorrenti nelle domande dei webinar base svolti dal 2020. Ai primi 3 convegni web si sono iscritte quasi 3.500 persone e i partecipanti hanno apprezzato gli eventi esprimendo con un voto medio di 4,4 (su una scala da 1 a 5) la qualità percepita, gradendo, in particolare, la chiarezza espositiva dei relatori e la loro preparazione sugli argomenti trattati. Ed infatti, il 93% dei partecipanti consiglierebbe la partecipazione a un webinar a familiari, amici, conoscenti e il 95% vorrebbe essere informato su altre iniziative di Educazione Finanziaria di Poste Italiane.

Il successo dell’iniziativa

Il primo convegno web è stato dedicato al budgeting familiare, il secondo e il terzo al risparmio e agli investimenti e i prossimi 2, previsti per il 16 giugno e il 7 luglio, sono dedicati al mondo dei finanziamenti, e più precisamente l’incontro di giovedì prossimo tratterà il punto di vista delle persone che fanno ricorso al credito per realizzare i propri progetti di vita; i relatori spiegheranno quali sono le principali forme di finanziamento dedicate ai privati, le loro caratteristiche, gli errori da evitare, gli aspetti da verificare prima di richiedere un finanziamento e le azioni che è possibile attuare dopo averlo ottenuto. Il convegno web del 7 luglio si occuperà del tema “Banche, intermediari e richieste di finanziamento”: il punto di vista delle banche e degli altri intermediari, per conoscere gli elementi che prendono in considerazione quando concedono credito; i relatori spiegheranno cosa sia il merito creditizio e i principi di valutazione che stanno dietro alla decisione sul “se” e sul “come” concedere un finanziamento alle persone che ne fanno richiesta. Da ricordare che i webinar si svolgono nella modalità del “talk show” e sono in diretta streaming, attraverso la piattaforma MS Teams Live, così da aprire la partecipazione al maggior numero di persone possibile.

L’interazione durante i webinar

I partecipanti potranno interagire con i relatori e con il team di Educazione Finanziaria durante tutto l’evento attraverso la chat. In ciascun webinar intervengono insieme al responsabile di Educazione Finanziaria, gli esperti delle BU/SDG (Business Unit/Società del Gruppo) che, evento dopo evento, supportano la tematica del giorno dal punto di vista dei bisogni e delle soluzioni disponibili sul mercato. Modera gli eventi la giornalista del TGPoste e collega Francesca Messere.

Ernesto Taccone, tgposte.poste.it