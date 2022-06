Piper Sandler completa l’acquisizione di Stamford Partners LLP, formando un team per i consumatori europei

Piper Sandler Companies, prestigiosa banca di investimento, ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Stamford Partners LLP. Il team con sede a Londra offrirà i migliori servizi di consulenza M&A della categoria, personalizzati in funzione delle esigenze peculiari dei clienti del settore europeo dei prodotti di consumo, sotto la guida dei tre soci aziendali Damian Thornton, Simon Milne e Alastair Mathieson. L’operazione aggiunge un’ulteriore importante attività di consulenza alla piattaforma di Piper Sandler, ampliando le competenze di Piper Sandler nel segmento europeo dei servizi bancari di investimento.

“Siamo ansiosi di collaborare con una società che condivide la nostra visione, la nostra cultura e il nostro impegno per aiutare i clienti nel loro percorso. Questa partnership è coerente con l’obiettivo di potenziamento dei nostri servizi bancari di investimento in Europa con team che condividono la nostra filosofia e in grado di offrire servizi di consulenza di alto livello e una profonda esperienza nel settore” ha dichiarato Peter Hall, direttore generale e responsabile dei servizi bancari di investimento europei presso Piper Sandler.

Piper Sandler detiene attualmente un franchising trainante con più di 50 professionisti specializzati in servizi bancari di investimento. Il team è specializzato in vari importanti segmenti verticali del panorama consumer tra cui agricoltura, bellezza e cura della persona, diversi prodotti di consumo, cibo e bevande, servizi per il benessere personale e la salute, ristoranti e commercio elettronica e al dettaglio.