Webuild: cerimonia di avvio lavori a Riyad per la realizzazione del “Diriyah Square – Package 2 Super-basement Works”

Sarà un megaparcheggio multipiano da 10.500 posti auto, ma non solo, quello che Webuild realizzerà a Riyad. Si è tenuta oggi la cerimonia inaugurale di avvio dei lavori per il contratto da €840 milioni per la realizzazione del “Diriyah Square – Package 2 Super-Basement Works”, la grande infrastruttura sotterranea che sarà anche snodo centrale dell’ambizioso progetto di riqualificazione del quartiere storico di Ad Diriyah, nell’area nord-ovest della capitale del regno saudita. Il grande parcheggio svilupperà su tre livelli, tutti in sotterraneo, su un’area di intervento totale di circa 1 milione di metri quadrati. Per la sua realizzazione, è previsto l’impiego di 9mila persone, che sotto la guida di Webuild, potranno coniugare tradizione e innovazione.

Commissionato dalla Diriyah Gate Development Authority, il contratto sarà eseguito da Webuild, attraverso la sua controllata Salini Saudi Arabia, e prevede la realizzazione di opere civili e strutturali, tunnel e opere connesse, del vastissimo parcheggio del nuovo distretto che nascerà a Riyad lungo la Western Ring Road. Architettura e design del nuovo distretto saranno ispirati al tradizionale stile Najdi, con l’intento di ricreare la sensazione autentica di un villaggio saudita e di coniugare opportunità di sviluppo con la tradizione: l’intera area, di cui il parcheggio realizzato da Webuild sarà parte integrante, si svilupperà su una superficie totale di 7 chilometri quadrati, come una vera e propria rete a misura d’uomo, con strade pedonali, piazze, cortili, souk e bazar.

Webuild è presente in Arabia Saudita dal 1966, anno in cui ha avviato importanti progetti idraulici nell’area di La Mecca, Jeddah e Riyad. Successivamente, ha realizzato 50 strutture sanitarie, anche di rilevanti dimensioni, e progetti di respiro internazionale a Riyad, come l’Al Faisaliah District Redevelopment Project e il Kingdom Centre, premiato come miglior grattacielo al mondo per design con l’Emporis Skyscraper Award nel 2002. Si aggiungono i progetti completati nell’area dalla controllata Fisia Italimpianti, tra cui l’impianto di desalinizzazione Shuaibah III Expansion II IWP.

Attualmente, Webuild è impegnato nel regno saudita con la realizzazione della Linea 3 della Metropolitana di Riyad, la più lunga (42 km) del nuovo sistema metro della capitale saudita, il piano di housing e urbanizzazione SANG Villas a Riyad, l’ampliamento della King Faisal Air Academy e la King Salman Air Base.