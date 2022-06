Trenitalia, Marche: al via da domani la Summer Experience

Al via la Trenitalia Summer Experience 2022, nella foto l’a. d. di Trenitalia Luigi Corradi, la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo “Passeggeri” del Gruppo FS e al via domani, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.

Tra i principali obiettivi, proporre un’esperienza di viaggio sempre più conveniente, multimodale e sostenibile, che mira ad andare oltre al semplice viaggio in treno, grazie a un’offerta quanto più possibile door-to-door e personalizzata, ossia in grado di modellarsi sulle differenti esigenze di chi sceglie il trasporto green anche per svago e turismo. Elemento portante il rafforzamento dell’integrazione modale fra i mezzi di trasporto gestiti dalle società appartenenti al polo prestando sempre maggiore attenzione alla qualità e all’efficacia dei servizi di primo e ultimo miglio, quelli offerti nelle fasi che precedono e seguono lo spostamento in treno, il tutto grazie anche a specifici accordi con altri partner della mobilità condivisa e collettiva.

Il nuovo orario estivo regionale per le Marche offre maggiori opportunità per raggiungere con più frequenza e facilità tante mete a portata di treno: soluzioni dirette ed intermodali rivolte ad incrementare e facilitare il turismo domestico, alla riscoperta delle mete più suggestive di una delle regioni più belle e ricche di storia, cultura e bellezze naturali dello stivale.

Cresce l’offerta per l’Aeroporto Regionale, per agevolare i flussi turistici in entrata nel territorio marchigiano, con due nuovi treni tra Ancona e Jesi, che portano a 30 i convogli che ogni giorno fermano all’Aeroporto.

Un’offerta che ad agosto si arricchirà ulteriormente rispetto allo scorso anno di altri due collegamenti tra Ancona e Jesi.

Dal 19 giugno, invece, partono i treni festivi di rinforzo del servizio sulla linea adriatica: viene attivato un nuovo collegamento festivo mattutino tra Ancona e San Benedetto del Tronto con partenza alle 9,45 e viene riconfermato il collegamento da San Benedetto del Tronto verso Rimini con partenza alle ore 16:05.

Ad agosto inoltre 4 nuove corse feriali in più tra S. Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno, che andranno ad incrementare il servizio estivo sulla direttrice ascolana, nell’ottica di promuovere la riscoperta del territorio piceno.

Oltre le novità, dal 12 giugno, tornano anche le conferme dei servizi estivi di Trenitalia:

il Marche Line, il treno del fine settimana da Piacenza a San Benedetto del Tronto per arrivare in tutte le principali località balneari marchigiane con lo sconto del 50% sul biglietto di andata e ritorno. Due i treni che fino all’11 settembre circoleranno ogni week end tra Piacenza e San Benedetto del Tronto : il venerdì pomeriggio il Regionale Veloce 18131 parte da Piacenza alle 15:15 per arrivare a San Benedetto del Tronto alle 20,42 mentre la domenica il RV 18128 riparte dalla Città delle Palme alle 18,27 per giungere a Piacenza alle 23,25.



Fermate intermedie, nelle Marche, a Pesaro, Fano, Marotta, Senigallia, Falconara Marittima, Ancona, Porto Recanati, Civitanova, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio.



Il contingentamento dei biglietti per i treni del Marche Line garantisce la sicurezza del posto a sedere, per un viaggio all’insegna del comfort e del totale relax.



il treno del fine settimana da per arrivare in tutte le principali località balneari marchigiane con lo sconto del 50% sul biglietto di andata e ritorno. che fino all’11 settembre circoleranno ogni week end : il venerdì pomeriggio il Regionale Veloce 18131 parte da Piacenza alle 15:15 per arrivare a San Benedetto del Tronto alle 20,42 mentre la domenica il RV 18128 riparte dalla Città delle Palme alle 18,27 per giungere a Piacenza alle 23,25. Fermate intermedie, nelle Marche, a Pesaro, Fano, Marotta, Senigallia, Falconara Marittima, Ancona, Porto Recanati, Civitanova, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio. Il contingentamento dei biglietti per i treni del Marche Line garantisce la sicurezza del posto a sedere, per un viaggio all’insegna del comfort e del totale relax. il Conero Link, il Fermo Link e l’Urbino Link servizi treno+bus per raggiungere con un unico biglietto le splendide spiagge della Baia di Portonovo, la suggestiva città Fermo e Urbino, l’artistica città natale di Raffaello.



Per raggiungere la perla del Conero a disposizione ogni giorno 43 corse,che faranno la spola tra la stazione di Ancona Centrale e la caratteristica piazzetta di Portonovo

Saranno 22 quelle in partenza dalla città dorica dalle 7,35 alle 18,25 e 21 quelle per il ritorno, dalle 8,10 alle 19,00.



Per raggiungere la città di Fermo saranno 99 i bus –in andata e in ritorno – che ogni giorno feriale partiranno dalla stazione ferroviaria di Porto San Giorgio. Tempi di interscambio particolarmente agevoli, nel rispetto dell’ambiente e senza lo stress del traffico cittadino.



Ogni giorno 58 collegamenti e un unico biglietto di viaggio per scoprire comodamente Urbino, la città natale di Raffaello e le bellezze del suo centro storico, patrimonio mondiale Unesco dal 1998.

Servizi pensati sia per i marchigiani, sia per chi, da fuori regione, vuole scoprire le peculiarità uniche del territorio lasciando l’auto a casa e scegliendo mezzi di trasporto più ecosostenibili.

Confermato il servizio estivo Piceno Line , storia e mare a portata di treno: 15 treni che ogni giorno festivo collegheranno direttamente San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno. Un servizio green, effettuato con convogli di ultima generazione, che in soli 40 minuti permette di raggiungere dall’entroterra direttamente le spiagge e il cuore della Riviera delle Palme o, per gli amanti della cultura, dell’arte e dell’enogastronomia, il centro della splendida città di Ascoli. Un servizio che soddisfa tutte le esigenze di turismo e che, grazie alla sua frequenza estesa dalle 8,40 del mattino alle 22,10 della sera, permette di scordarsi dell’auto e dell’intenso traffico estivo e di godere delle bellezze del territorio senza stress e in totale relax.



, storia e mare a portata di treno: 15 treni che ogni giorno festivo collegheranno direttamente San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno. Un servizio green, effettuato con convogli di ultima generazione, che in soli 40 minuti permette di raggiungere dall’entroterra direttamente le spiagge e il cuore della Riviera delle Palme o, per gli amanti della cultura, dell’arte e dell’enogastronomia, il centro della splendida città di Ascoli. Un servizio che soddisfa tutte le esigenze di turismo e che, grazie alla sua frequenza estesa dalle 8,40 del mattino alle 22,10 della sera, permette di scordarsi dell’auto e dell’intenso traffico estivo e di godere delle bellezze del territorio senza stress e in totale relax. la promozione per i servizi balneari delle Marche

In tutti gli stabilimenti che hanno aderito all’iniziativa, i clienti Trenitalia regionale possono godere di uno sconto del 10% sui servizi e sul food, per un’estate in treno ancora più conveniente.



Le Frecce in circolazione nelle Marche

Trenta, tra Frecciarossa e Frecciargento, le Frecce in circolazione ogni giorno tra Torino/Milano/Venezia e la Costa Adriatica, che uniscono le Marche al Nord e al Sud del Paese.

Tornano anche i collegamenti estivi tra Milano ed Ancona e tra Bolzano e la città dorica.

Il Frecciargento 9803 partirà da Milano alle 7,05 con arrivo ad Ancona alle 10,13; il Frecciargento 9810 ripartirà dalla città dorica alle 19,10 per giungere sotto la Madonnina alle 22,25. Fermata intermedia nelle Marche, per entrambi i treni, a Pesaro.

Circoleranno solo il sabato e la domenica, invece, i due Frecciargentotra Ancona e Bolzano, per andare dalle spiagge marchigiane alle vallate montane del Trentino in meno di 5 ore.

I due nuovi collegamenti giornalieri saranno effettuati fino al 17 settembre: il Frecciargento 8805 in partenza da Bolzano alle 7,45 con arrivo ad Ancona alle 12,45 e il Frecciargento 8826 in partenza da Ancona alle 16 ed arrivo a Bolzano alle 20,40. Entrambi i treni effettueranno fermata anche nelle stazioni di Pesaro e Senigallia.

PROMO E OFFERTE

Non solo servizi, ma anche sconti e promozioni, come la nuova offerta “Promo Estate Frecce” che permette di viaggiare su Frecciarossa e Frecciargento con sconti fino al 60% sul prezzo base. E poi la Speciale A/R in giornata: chi il sabato prenota un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata ha diritto a un prezzo speciale con sconti del 70%; oppure l’offerta A/R Frecce in settimana, con sconto del 50% per i viaggi di andata e ritorno dal lunedì al venerdì nella stessa settimana. Riduzioni fino al 50% sono previste con le offerte Me&You, Young (per i giovani fino a 30 anni), Senior (per gli over 60), e per le offerte Insieme. Inoltre, acquistando l’opzione TiRimborso, i biglietti a tariffa Economy e Superconomy sono rimborsabili al 90% fino a due giorni prima della partenza.

Sui treni Regionali, dal 29 maggio al 26 settembre 2022, l’offerta Junior consente a bambini fino a 15 anni non compiuti di viaggiare gratis accompagnati da un adulto over 25. Sempre nello stesso periodo è disponibile l’offerta Estate Insieme a 39 € per viaggi illimitati per 4 week end consecutivi su tutti i treni regionali verso qualunque destinazione. Per chi, invece, desidera scoprire le meraviglie della Penisola a bordo dei treni regionali, è disponibile l’offerta Italia in Tour: viaggi illimitati per 3 giorni a 29 € (15 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 € (25 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni).

AMICI A 4 ZAMPE – Trenitalia sostiene anche quest’anno la campagna contro l’abbandono dei cani: fino al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. Sui treni Regionali il cane al guinzaglio da oggi viaggia senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni di Trenitalia. Maggiori info su www.trenitalia.com.