Festival di Spoleto, partito il progetto “Porta un adulto a teatro”

Da qualche giorno, recandosi presso il Festival Box Office & Merchandising di via Saffi n.12 a Spoleto, i ragazzi fino a tredici anni d’età e gli studenti delle scuole superiori di Spoleto che desiderano “invitare” un adulto agli spettacoli del Festival potranno accedere alla riduzione speciale a 11€ per due biglietti, valida per tutti gli appuntamenti in cartellone con l’eccezione del Concerto finale, Le Bal de Paris, e i Concerti delle ore 12 al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi. La promozione è valida fino ad esaurimento della disponibilità ed è limitata a un massimo di quattro spettacoli per ogni giovane acquirente. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto Educational: la fabbrica delle idee che, attraverso la partecipazione a progetti formativi e laboratori didattici, ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al Festival, di approfondirne la storia e il legame identitario con la città. Il progetto è realizzato con il supporto del Comune di Spoleto e con la collaborazione dei dirigenti e degli insegnati degli Istituti Scolastici. Grazie a questa iniziativa sono già più di 100 i ragazzi che stanno vivendo “dal dentro” la macchina del Festival svolgendo stage o altre forme di collaborazione presso gli uffici della Fondazione, dall’ufficio promozione alla sartoria, dalla comunicazione alla produzione.

Per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli della 65a edizione del Festival, la prima dopo il biennio di forti restrizioni dovute alla pandemia, sono state previste molteplici formule di acquisto di biglietti. Si va dalle riduzioni sul prezzo per gli under 30, gli over 65 e i residenti del Comune di Spoleto, alla possibilità di acquistare il Festival Carnet (4 spettacoli con il 30% di sconto), agli abbonamenti Festival Weekend e Festival Passport con i quali sarà possibile assistere a tutti gli spettacoli di un fine settimana o dell’intera manifestazione

Sul sito www.festivaldispoleto.com sono consultabili tutte le informazioni sui prezzi e sulle promozioni e si potranno acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli.