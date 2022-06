Vaiolo delle scimmie, allo studio strategie per fermare i focolai

I casi di vaiolo delle scimmie continuano ad aumentare e, in un articolo su Nature, i ricercatori discutono su strategie e nuove sfide per fermare i focolai. Anche se Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene improbabile che la situazione si trasformi in una vera e propria pandemia, ad oggi, più di 1.000 persone sono state infettate dal virus in quasi 30 paesi non considerati a rischio. Si legge su Nature che Paesi tra cui Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno iniziato ad attuare una strategia chiamata “vaccinazione ad anello” per cercare di fermare la diffusione del virus. Ciò comporta la somministrazione di vaccini contro il vaiolo a persone che sono state a stretto contatto con una persona infetta. Ma ci sono incognite e sfide che derivano dall’utilizzo di questa strategia per il vaiolo delle scimmie, afferma Natalie Dean, biostatistica della Emory University di Atlanta, in Georgia. Sebbene i vaccini siano considerati sicuri ed efficaci per l’uso nelle persone con infezione da vaiolo, i vaccini hanno avuto test limitati contro il vaiolo delle scimmie. La strategia si basa anche su un tracciamento dei contatti molto rigoroso, che potrebbe non essere implementato in tutti i paesi, e le persone devono anche accettare di essere vaccinati con vaccini che possono portare effetti collaterali rari ma gravi. La vaccinazione ad anello può essere uno strumento potente, dice Dean, ma per essere efficace deve essere utilizzata precocemente, mentre i numeri dei casi sono ancora gestibili. “Man mano che i numeri aumentano e si pensa al numero di contatti che ogni individuo ha, la logistica diventa sempre più complicata”, afferma, aggiungendo che c’è una finestra di opportunità che si restringe per impedire al virus di prendere piede in modo più permanente nell’uomo o animali nei paesi in cui si stanno verificando i focolai globali. Queste preoccupazioni sono ulteriormente accresciute il 3 giugno, quando i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno riportato dati genomici che mostrano che ci sono due ceppi distinti del virus del vaiolo delle scimmie responsabili dei focolai. Questa scoperta potrebbe suggerire che il virus circola a livello internazionale da più tempo del previsto. Alcuni paesi si trovano scorte di vaccini contro il vaiolo, principalmente perché i funzionari della sanità pubblica erano preoccupati che questa malattia eradicata più di 40 anni fa che può uccidere circa il 30% delle persone infette potesse ancora essere rilasciata accidentalmente da virus dai laboratori in cui sono conservati i campioni. Oggi sono disponibili due tipi principali di vaccini contro il vaiolo, ciascuno contenente un poxvirus vivo, chiamato vaccinia, che è strettamente correlato al vaiolo. I cosiddetti vaccini di seconda generazione possono causare effetti collaterali rari ma gravi perché contengono vaccinia in grado di replicarsi nelle cellule di una persona. Le versioni di terza generazione hanno meno effetti collaterali perché contengono un virus indebolito che non può replicarsi. Si ritiene che questi vaccini contro il vaiolo siano efficaci per circa l’85% contro l’infezione da vaiolo delle scimmie, secondo il CDC e l’OMS, che citano entrambi “dati passati dall’Africa”, dove si sono verificati focolai per decenni, a sostegno delle loro valutazioni. A differenza di come i paesi hanno risposto al Covid-19, si legge su Nature, i funzionari della sanità pubblica non stanno attualmente discutendo su una campagna di vaccinazione di massa per il vaiolo delle scimmie. Questo perché gli effetti collaterali dei vaccini contro il vaiolo di seconda generazione, che sono stati accumulati dai paesi a un livello molto più alto rispetto alle versioni di terza generazione, ne impediscono la somministrazione a bambini, individui in gravidanza, immunodepressi o con alcune malattie della pelle. I vaccini di terza generazione, a cui hanno accesso meno paesi, hanno meno effetti collaterali e potrebbero quindi essere somministrati. Anche se più nazioni acquistano vaccini contro il vaiolo e iniziano una campagna di vaccinazione ad anello, c’è una grande differenza tra teoria e realtà quando si tratta di implementare la strategia, avverte MacIntyre su Nature. In teoria, il vaiolo delle scimmie favorisce un approccio di vaccinazione ad anello perché si diffonde lentamente rispetto alla maggior parte dei virus umani e ha un lungo periodo di incubazione. Ma in realtà, una campagna di vaccinazione ad anello di successo si basa su robusti test e infrastrutture di tracciamento dei contatti, nonché sulla capacità di vaccinare rapidamente qualsiasi contatto ad alto rischio, afferma l’esperto. Si legge su Nature, che convincere le persone a prendere i vaccini potrebbe essere difficile. Un’altra preoccupazione è lo stigma che si accumula intorno agli attuali focolai di vaiolo delle scimmie: molti dei casi si sono verificati in uomini che hanno rapporti sessuali con uomini. Bausch afferma che se la malattia continua a essere stigmatizzata, le persone potrebbero non voler rispettare gli sforzi di tracciamento dei contatti, il che renderebbe molto più difficile la vaccinazione ad anello. Per fermare la diffusione del virus, i funzionari sanitari dovranno probabilmente guardare oltre la vaccinazione e concentrarsi sulla quarantena e sull’isolamento, nonché sull’educazione della comunità, aggiunge. Come scrisse Bausch in un commento del 2021 su Nature Medicine, sebbene la vaccinazione ad anello abbia avuto i suoi successi, “è tutt’altro che una panacea”, conclude l’esperto su Nature.