Farmacosmo, comunica l’apertura del periodo di esercizio dei “Warrant Short-Run”

Farmacosmo S.p.A., società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica l’apertura del periodo di esercizio dei “WARRANT SHORT-RUN FARMACOSMO 2022” (di seguito, “Warrant Short-Run”). I portatori dei Warrant Short-Run potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 30 giugno 2022, termini iniziale e finale compresi (di seguito, “Periodo di Esercizio”), in qualsiasi giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana (“Giorno di Borsa Aperta”). I Warrant Short-Run attribuiscono il diritto a sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie di Farmacosmo di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie di Farmacosmo in circolazione alla data di emissione e negoziazione sul mercato Euronext Growth (di seguito, “Azioni di Compendio Warrant Short-Run”), in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio Warrant Short-Run ogni n. 1 (un) Warrant Short-Run presentato per l’esercizio. Il prezzo di esercizio dei Warrant Short-Run è pari a Euro 2,250 per ciascuna Azione di Compendio Warrant Short-Run e dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione della relativa richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant Short-Run sono depositati. Le Azioni di Compendio Warrant Short-Run sottoscritte dai titolari di Warrant Short-Run durante il Periodo di Esercizio saranno rese disponibili, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il Giorno di Borsa Aperta successivo al termine dell’ultimo giorno del Periodo di Esercizio stesso.