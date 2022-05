Allarme sanità, gli operatori di medicina d’urgenza sono sotto stress

La medicina d’urgenza di tutta Europa ‘perisce’ sotto il peso dello stress lavorativo. A dirlo, una ricerca condotta dalla Società Europea di Medicina d’Emergenza (EUSEM), pubblicata sull’European Journal of Emergency Medicine. La pandemia di Covid-19 ha causato, infatti, un prolungato aumento del carico di lavoro e dello stress tra gli specialisti in molti settori sanitari, ma questo è stato particolarmente evidente nella medicina d’urgenza. L’indagine è stata condotta tra i medici nei reparti d’urgenza in 89 paesi ha mostrato che il 62% dei rispondenti presentava almeno un sintomo di sindrome da burnout e il 31,2% ne aveva due. Il documento mostra che i problemi cronici affrontati dagli specialisti, come carenza di personale, risorse limitate, sovraffollamento e mancanza di riconoscimento, sono stati notevolmente esacerbati dalla pandemia. “Il livello di burnout riscontrato significa che questi operatori sanitari meritano una valutazione clinica professionale e un adeguato supporto. È preoccupante che meno della metà di coloro che hanno risposto al sondaggio (41,4%) ha riferito di aver accesso a tale supporto psicologico “, ha affermato il presidente dell’EUSEM, il dott. Abdo Khoury, del Dipartimento di medicina d’urgenza e terapia intensiva, Besançon Ospedale Universitario, Besançon, Francia. “Il burnout negli operatori sanitari può portare all’abuso di alcol e droghe e persino al suicidio. Il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) è un’altra manifestazione comune di burnout e questo può avere conseguenze devastanti a lungo termine per l’individuo”. È preoccupante anche la constatazione che molte delle persone colpite dal burnout stavano pensando a un cambiamento di carriera e che questo era più diffuso tra i professionisti più giovani rispetto a quelli più anziani e più esperti. Ciò comporterebbe necessariamente una carenza di personale, almeno nel breve termine, e non farebbe che peggiorare le cose per coloro che rimangono. Bisogna considerare anche gli effetti indiretti sul paziente. Infatti, un lavoratore sovraccaricato di lavoro sotto stress avrà un effetto negativo anche sui pazienti, ha affermato il dottor Khoury. Il burnout può manifestarsi in un atteggiamento distante o indifferente al lavoro, oltre a ridurre produttività ed efficienza. Può portare a cure di qualità inferiore e un aumento degli errori medici, prosegue. Gli specialisti in EM sono stati i soccorritori di prima linea durante la pandemia, fornendo il triage di pazienti in circostanze estremamente difficili e sotto pressione in cui, inoltre, deve essere prevenuta la diffusione dell’infezione. La necessità di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) e il conseguente timore di essere infettati essi stessi è stato un onere supplementare che potrebbe ancora non essere sufficientemente riconosciuto. “Le autorità sanitarie mettono giustamente la soddisfazione e il benessere dei pazienti in cima alla loro lista di priorità. Tuttavia, l’evidenza schiacciante è che anche i professionisti medici hanno bisogni insoddisfatti e che questi stanno crescendo in modo esponenziale. Un importante determinante sociale della salute è l’esposizione – o la sua mancanza – a condizioni di vita stressanti. Sarebbe difficile trovare un gruppo di persone più sottoposte a stress durante la pandemia rispetto agli specialisti in emergenza”, affermano gli autori del documento. “Gli specialisti dei ME si sono assunti un onere particolarmente pesante e ne stanno soffrendo. Occorrono misure urgenti per ridurre il burnout e quindi per incoraggiare chi pensa di lasciare la professione a ripensarci. Molti interventi si sono dimostrati efficaci nel ridurre il burnout e siamo rimasti delusi nel vedere quanti pochi sembrano essere attuati al momento. La pandemia ha dimostrato quanto siano essenziali”, concludono.