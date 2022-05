Ecosuntek, aumento dei ricavi

Ecosuntek S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunito in data odierna, ha approvato il progetto di Bilancio della Capogruppo e il bilancio consolidato dell’esercizio 2021. Matteo Minelli, nella foto, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato i risultati: “Il 2021 rappresenta per la Società un anno di grande crescita, nel quale tutti gli obbiettivi prefissati sono stati centrati, ed anche il 2022 si prospetta di grande interesse avendo la società, già, al 30 maggio 2022, superato ampliamente i ricavi dell’intero esercizio 2021. Tutti gli indici di bilancio registrano un forte miglioramento partendo dai ricavi che si attestano a Euro 191 milioni (+106 % rispetto a Euro 93 milioni dell’anno precedente), all’EBITDA adjusted pari a Euro 6,3 milioni (+64 % rispetto a Euro 3,8 milioni dell’anno precedente) sino ad arrivare al risultato netto che si attesta a Euro 2 milioni (+139 % rispetto a Euro 0,8 milioni dell’anno precedente). Altro dato di grande importanza è rappresentato dalla Posizione Finanziaria Netta che, in linea con il trend degli ultimi anni, nonostante il forte aumento dei ricavi, continua a scendere attestandosi a Euro 16,4 milioni (-14 % rispetto a Euro 19,1 milioni dell’anno precedente). Il Gruppo, grazie anche al supporto della controllata Eco Trade, nel 2021 ha consolidato la propria posizione di mercato ponendosi tra i principali Player nazionali operativi nel settore delle Energie Rinnovabili. Ecotrade sta integrando le proprie attività di commercializzazione di energia elettrica e gas con una divisione di energy asset management, attraverso la creazione di un Desk, altamente professionale. Nei primi mesi dell’anno sono stati assunti 4 Manager con una forte esperienza nelle attività di gestione ed ottimizzazione degli asset energetici. E’stata aperta a questo fine una nuova unità operativa a Milano. Le nuove attività di asset management consentiranno ad Eco Trade di rafforzare la propria posizione nel segmento MIDSTREAM della catena del valore del mercato dell’energia. Negli anni futuri il settore della produzione da fonti rinnovabili, con in testa il fotovoltaico, avrà una crescita rilevante sia in Italia che in tutto Europa. Grazie alla rilevante diminuzione nel tempo della posizione finanziaria netta, al forte e continuo aumento dei ricavi ed al ritorno all’utile, il Gruppo sta pianificando lo sviluppo e la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici a terra di taglia industriale. A tal fine sono stati costituiti nuovi veicoli societari con i quali stiamo completando gli sviluppi autorizzativi dei nuovi impianti la cui costruzione inizierà nel corso del 2022. La recente crisi geopolitica innescata dal conflitto in Ucraina e la rilevante impennata dei prezzi dell’energia hanno portato gli stati Europei ad un repentino ripensamento dell’intero modello di approvvigionamento energetico volto a sostenere, con investimenti di dimensione mai vista prima d’ora, lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di consentire agli Stati Membri la maggior indipendenza energetica possibile. Anche nel nostro paese, negli ultimi due mesi, si sono susseguiti una serie di provvedimenti normativi attesi da anni volti a semplificare ed incoraggiare la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici di taglia industriale. Senza dubbio Ecosuntek, ormai tra i principali player del mercato nazionale, saprà cogliere le grandi opportunità riservate al settore della produzione di energia da fonti rinnovabili”. I dati economici registrati dal Gruppo nell’esercizio 2021 mostrano un valore della produzione pari a Euro 191,34 mln ed un EBITDA adjusted pari a Euro 6,3 milioni, a cui hanno contribuito sia l’attività del Gruppo di gestione dell’intera filiera dell’Energia Elettrica e della commercializzazione del Gas sia l’attività di “Power Generation” svolta dalla Capogruppo, direttamente o attraverso le società controllate. L’esercizio 2021, in continuità con i periodi precedenti, è stato caratterizzato dal consolidamento e lo sviluppo del business in ambito energetico attraverso l’attività di reseller e vendita di energia elettrica, che si è attestata nel 98% del totale dei ricavi del Gruppo (Euro 186,6 mln), con un incremento, rispetto allo stesso periodo 2020, pari ad Euro 99,7 mln (+115%), dovuto anche dalle dinamiche dei prezzi dell’energia elettrica e gas. La Posizione Finanziaria Netta consolidata adjusted al 31 dicembre 2021 è pari a Euro 16,4 milioni contro Euro 19,1 milioni dell’esercizio precedente. Il Patrimonio Netto del Gruppo è pari a Euro 6,1 milioni a fine esercizio 2021 contro un valore di Euro 4,7 milioni dell’esercizio 2020.