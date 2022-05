Compagnia Immobiliare Azionaria, ricavi a 0,063 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia Immobiliare Azionaria (CIA), ha approvato le Informazioni Periodiche Aggiuntive Consolidate relative ai primi tre mesi dell’anno. I ricavi sono stati pari a 0,063 milioni di euro (erano 0,076 milioni). In miglioramento sia l’ebitda, passato da -0,096 a -0,084 milioni di euro, sia il risultato netto di competenza del gruppo, da – 0,20 a – 0,15 milioni di euro. La situazione finanziaria netta, sostanzialmente in linea, passa da un indebitamento netto complessivo verso terzi di 4,81 milioni di euro al 31 dicembre 2021 a un indebitamento netto di 4,80 milioni di euro al 31 marzo 2022. L’attività delle aziende partecipate del Gruppo nei settori vitivinicolo e della ristorazione è proseguita come da programmi. Da segnalare, una crescita dei ricavi delle vendite di vino del Gruppo DCC pari a circa il 5% rispetto al primo trimestre del 2021, e risultati gestionali sostanzialmente positivi per LC International LLC, la società proprietaria dei marchi Le Cirque, Osteria Il Circo, Sirio, e delle licenze per ristoranti concesse in vari paesi del mondo. Si segnala che in data al 6 aprile 2022 si è svolta l’udienza in merito alla causa promossa da CIA nei confronti del Comune di Milano, per la richiesta di un risarcimento di 15 milioni di euro (con riserva di ulteriore precisazione in prosieguo di giudizio) per tutti i danni di natura patrimoniale subiti e subendi in conseguenza dell’operazione immobiliare realizzata attraverso Diana Bis S.r.l., al tempo controllata al 100%. Il Giudice, a seguito dell’istanza presentata dal Comune (parte avversa) con la quale ha dato atto che sono in corso delle valutazioni da parte degli uffici tecnici competenti in merito alla proposta di regolarizzazione, oggetto del contenzioso, presentata dalla società Diana Bis, ha rinviato la discussione della causa al 12 luglio 2022, invitando nuovamente le Parti a valutare eventuali ipotesi conciliative.