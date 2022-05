Radici Pietro Industries & Brands, ottenuto il brevetto denominato “Posa Facile” per la invenzione industriale relativa ad un’innovativa posa di pavimentazione tessile

Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., nella foto Ivan Palazzi, attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso, specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo (la “Società”), comunica di aver ottenuto in data 12 maggio 2022 – nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative di prodotti – dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il brevetto n. 102020000008671, che ha per oggetto un metodo alternativo di posa di pavimentazione tessile destinata ai settori Residenziale, Contract e Marine. L’invenzione consiste nell’aver individuato ed industrializzato un metodo alternativo di posa di pavimentazione tessile evitando l’utilizzo di prodotti chimici e/o colle come elementi di fissaggio a pavimento, garantendo l’efficacia della installazione del prodotto con un minore esborso. In maggiore dettaglio, l’invenzione è rappresentata dall’utilizzo di sistemi cd. hook and loop che, (i) da un lato, riducono drasticamente i tempi di posa e/o futura disinstallazione di pavimentazione, ottimizzando il relativo costo, e, (ii) dall’altro lato, abbattono notevolmente l’utilizzo di prodotti chimici. Infatti, il brevetto ottenuto dalla Società, unitamente allo sviluppo di prodotti di eco design reciclabili e/o rigenerabili, agevolerà il riciclo e/o la rigenerazione dei prodotti alla fine del loro ciclo di vita, in quanto gli stessi non saranno contaminati da prodotti estranei alla famiglia chimica dei materiali utilizzati per la loro produzione. Questa innovazione si inserisce e conferma la filosofia della Società di sviluppare prodotti e sistemi che possano agevolare un’economia circolare ed economicamente sostenibile nel pieno rispetto ambientale post industrial e post consumer.