Bonus cultura 18 anni: domande al via da oggi

È tutto pronto per le domande del Bonus cultura 18 anni 2022 che permette di ricevere un buono da 500 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Da giovedì 17 marzo 2022 è possibile richiedere il bonus cultura per i 18enni. Per chi è nato nel 2003 dalle 12:00 di oggi e fino al 31 agosto, registrandosi con SPID o CIE, si può ottenere il bonus da 500 euro da spendere in biglietti per eventi culturali, musei, dischi, libri, abbonamenti a quotidiani, cinema, teatri, concerti, corsi di teatro, musica, danza e lingue straniere.

LE LEGGI CHE LO DISCIPLINANO

Il Decreto del Ministero della Cultura n. 244 del 20 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02.03.2022 contiene le modifiche al Decreto del 24 dicembre 2019, n. 177 e riguarda i criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo del beneficio che spieghiamo di seguito in modo semplice e chiaro. Il bonus è stato reso permanente dalla Legge di Bilancio 2022.

COME FUNZIONA IL BONUS CULTURA 2022

Il primo passo da compiere per richiedere il bonus 18 anni è registrarsi sull’app18, attraverso la quale vengono generati dei buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all’acquisto di uno dei beni o servizi consentiti. Ciascun buono è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario. Può essere stampato oppure salvato in formato PDF o JPG ed è spendibile solo sul territorio italiano.

Non sono previsti limiti di spesa per un singolo acquisto, tuttavia non si possono comprare più unità di uno stesso bene o servizio. Ciò significa che non è consentito acquistare, ad esempio, più biglietti per uno stesso concerto o più copie dello stesso libro.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Possono beneficiare del Bonus Cultura 2022 tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età nel 2021. Inoltre, i richiedenti devono anche essere residenti in Italia e in possesso, laddove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità.

Per richiedere il Bonus Cultura 2022 è necessario registrarsi con SPID o CIE sul portale 18app dal 17 marzo al 31 agosto 2022. Il sito è accessibile da tutti i dispositivi (PC, tablet, smartphone) purché connessi ad Internet. Ecco nel dettaglio gli step da seguire:

entrare nella homepage www.18app.italia.it

registrarsi mediante SPID o CIE e autorizzare l’accesso a 18app;

confermare i dati visualizzati e accettare le condizioni d’uso;

ricezione di un’email di conferma dell’esito positivo della registrazione ad avvenuto completamento della procedura.

A registrazione completata, è quindi possibile visualizzare il proprio portafoglio sul sito 18app e iniziare a spendere il Bonus Cultura. Il buono può essere speso sia in negozi fisici e online.

Coloro che sono titolari di un esercizio e di una struttura affine e sono interessati a essere inclusi nell’elenco degli esercizi in cui è possibile pagare con il buono 18 anni devono anch’essi registrarsi dal 17 marzo al 31 agosto, con le credenziali SPID o CIE nel sito dedicato.